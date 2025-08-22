ARD-Star will zu „Let’s Dance“: „Um zu zeigen: ‚Die kann es noch‘“

Seit 26 Jahren steht sie in Leipzig vor der Kamera. Millionen kennen Andrea Kathrin Loewig (58) als Dr. Kathrin Globisch aus „In aller Freundschaft“. Doch jetzt hat die Schauspielerin einen neuen Traum – und der hat nichts mit Krankenhausfluren zu tun.

Loewig will aufs Tanzparkett! Ihr Wunsch: ein Platz bei „Let’s Dance“. Im Interview mit „Bild der Frau“ verriet sie: „Ich bin so ein Fan der Show.“ Die Tanzshow sei nämlich „ein tolles Format, um zu zeigen: ‚Die kann es noch, die Loewig!'“

ARD-Star will aufs Parkett

Tatsächlich hätte sie gute Karten. Denn Tanzen ist für die 58-Jährige keine völlige Neuland-Mission. Sie hat an der Staatlichen Ballettschule Berlin gelernt, stand schon auf Theaterbühnen und brachte dort ihr tänzerisches Talent zum Einsatz. Was wäre da besser als diese Show?

+++ ARD-Star Esther Sedlaczek feiert TV-Comeback +++

Für die Fans von „In aller Freundschaft“ gibt es aber Entwarnung. Loewig denkt nicht daran, ihre Kult-Rolle an den Nagel zu hängen. „In aller Freundschaft“ sei für sie ein „Sechser im Lotto“, sagte sie schon im vergangenen Jahr. Heißt: Die Krankenhausserie bleibt, aber das Tanzfieber kitzelt trotzdem.

Mehr Nachrichten haben wir für dich heute hier zusammengestellt:

Ob RTL ihr den Wunsch erfüllt, bleibt spannend. Fakt ist: Loewig wäre nicht die einzige Prominente, die sich für die neue Staffel von „Let’s Dance“ ins Gespräch bringt. Schon jetzt trudeln die ersten Namen von Promis ein, die sich gerne von Joachim Llambi & Co. bewerten lassen würden.