Schlagerstar über Gastrolle in ARD-Show -„Voll unangenehm“

In der Vergangenheit haben bereits zahlreiche deutsche Sänger einen Ausflug in die Schauspielwelt gemacht. „Aperol Spritz“-Interpret Vincent Gross zählt seit Neustem auch zu dieser Kategorie.

Der Schlagerstar war nämlich in der ARD-Sendung „Rote Rosen“ zu sehen, die seit 2006 im Programm des öffentlich-rechtlichen Senders läuft. Dort spielte er eine Gastrolle als Influencer – ein Auftritt, der ihm im Nachhinein zu denken gegeben hat.

Vincent Gross ergattert Rolle in ARD-Serie

Für Vincent Gross war es sein erster Ausflug in die Schauspielwelt – und der hat ihm durchaus gefallen. „Es ist ein riesiges Studio. Das ist wirklich überwältigend. Alle hier sind professionell und das Team ist riesig“, erzählt der Schlagersänger der Deutschen Presse-Agentur.

Mit seiner Gastrolle aus „Rote Rosen“ konnte er sich im echten Leben allerdings nicht identifizieren. Schließlich hat er den Influencer, den er gespielt hat, „ein bisschen überheblicher rüberkommen lassen“.

„Aber es ist auch voll unangenehm, weil ich weiß, wie peinlich solche Menschen im echten Leben sind“, fügt er hinzu. Kann sich der Schlagersänger nun auch weitere Rollen in TV-Shows vorstellen? Seine Antwort lässt tief blicken: „Es hat mir sehr gut gefallen und mal gucken, was die Zukunft bringt.“