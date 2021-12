ARD macht es offiziell! DAS betrifft alle Serien-Fans

Die Krimiserie „Tatort“ begeistert schon seit Jahrzehnten die deutschen TV-Zuschauer. Sonntags um 20.15 Uhr lösen unterschiedliche Kommissaren-Teams Mordfälle in der ARD. Aktuell ermitteln 22 Ermittler-Teams in 20 deutschen Städten, sowie in Wien und Zürich. Wir stellen euch die bekanntesten aktuellen Besetzungen vor.

Große Bekanntgabe der ARD! Vor allem Serien-Fans können sich freuen. Denn wie es jetzt offiziell heißt, wurden zwei beliebte Serien verlängert.

Die ARD plant Veränderungen. Es betrifft Serien-Fans. Foto: IMAGO / Steinach

Dabei sah es für die ARD-Serien eigentlich gar nicht gut aus.

ARD: Offizielle Ankündigung vom Sender

Es handelt sich um die Klassiker „Rote Rosen“ und „Sturm der Liebe“. Seit etwa einem halben Jahr ist Christine Strobl im Amt der Programmdirektorin der ARD. Mit ihr soll nun einiges revolutioniert werden beim Sender, unter anderem in der Mediathek. Die Verantwortlichen von „Rote Rosen“ und „Sturm der Liebe“ stehen derzeit auf dem Prüfstand.

ARD: Serien um ein Jahr verlängert

Doch entgegen aller Sorgen der Macher*innen und Fans, die ARD-Serien könnten in naher Zukunft abgesetzt werden, wurden sie nun noch mal um ein Jahr verlängert und werden damit in den nächsten beiden Jahren noch gesendet. Was danach kommt, weiß man seitens des Senders noch nicht.

„Wir müssen angesichts unserer begrenzten Ressourcen überlegen, ob wir uns am Nachmittag noch ein fiktionales Angebot leisten können. Dennoch haben wir beide Telenovelas jetzt nochmals um ein Jahr bis Ende 2023 verlängert – mit einem großen Kraftakt, der nur möglich ist, weil sich auch die beiden Produktionsgesellschaften kräftig ins Zeug legen“, so Strobl gegenüber „DWDL“.

Die ARD-Telenovela läuft montags bis freitags. Foto: imago images / foto2press

„Rote Rosen“ und „Sturm der Liebe“ gehören seit Jahren zum festen Nachmittagsprogramm der ARD, konnten in den vergangenen Jahren allerdings nicht mehr an alte Quotenerfolge anknüpfen. In der Mediathek erreichen sie zwar noch genügend Zuschauer*innen, doch das reicht der Programmdirektorin langfristig nicht:

„Sowohl 'Rote Rosen' als auch 'Sturm der Liebe' haben eine große Fanbasis, die sich auch in der starken Online-Nutzung niederschlägt. Allerdings erreichen wir mit beiden Serien in der Mediathek mutmaßlich keine neuen Zielgruppen.“

Was in zwei Jahren mit den ARD-Dauerbrennern passieren wird, steht also noch in den Sternen. (jhe)