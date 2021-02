ARD sendet an Rosenmontag Karnevalssendung - du glaubst nicht, wer als Gast eingeladen ist

Viele Karnevalssitzungen im Fernsehen sind dieses Jahr coronabedingt ausgefallen. Doch die ARD zeigt „Karneval in Köln“ am Rosenmontag wie gewohnt um 20.15 Uhr. Normalerweise wird die Sendung in einem rappelvollen Saal aufgezeichnet, der vor Stimmung nur so überkocht. Doch das geht dieses Jahr wegen Corona selbstverständlich nicht.

Statt feiernder Jecken hat sich die ARD allerdings eine ganz besondere Gästeliste für die Show überlegt. Moderator Guido Cantz kam persönlich auf die Idee, diesen bestimmten Mann einzuladen.

ARD: Gesundheitsexperte und Rosenmontag – geht das zusammen?

Bei dem ominösen Gast der Sendung „Karneval in Köln. Der etwas andere Rosenmontag“ handelt es sich um keinen Geringeren als um den Gesundheitsexperten der SPD, Karl Lauterbach. Dieser hat die Einladung der ARD zum Karneval auch prompt angenommen.

-------------------------------

Fakten über Karl Lauterbach (SPD):

Vor der Corona-Krise war die Fliege sein Markenzeichen.

Nach der Grundschule besuchte er zunächst eine Hauptschule, startete dann aber voll durch und wurde Professor.

Lauterbach war früher Mitglied der CDU, trat aber 2001 der SPD bei.

Allein 2020 war Lauterbach 17-mal zu Gast in der ZDF-Talkshow Markus Lanz.

Er ist für ein Verbot von Tabakwerbung, aber für eine Legalisierung von Marihuana.

--------------------------------

Der Gesundheitsexperte der SPD, Karl Lauterbach, wird am Rosenmontag bei Moderator Guido Cantz zu Gast sein. (Archivfoto) Foto: picture alliance/dpa | Kay Nietfeld

Da die Sendung schon vor dem Rosenmontag aufgezeichnet wurde, gibt es auch schon erste Stimmen zum Auftritt des Gesundheitsexperten. Im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur verrät Moderator Guido Cantz bereits erste Details.

„Er hat auch gut auf den Punkt gebracht, warum wir diese Sendung eigentlich machen. Er hat gesagt: „Abstand ist wichtig – aber es ist auch mal wichtig, Abstand zu diesem Thema zu finden.““, so der Moderator über den eigens eingeladenen Gast.

------------

-----------------

Wer wissen will, wie Lauterbachs Rolle bei der Karnevalsshow sonst noch aussah, muss noch bis zum Rosenmontag warten. Dann wird die Sendung um 20.15 Uhr in der ARD zu sehen sein. (cm/dpa)