Kai Pflaume: Nach „Klein gegen Groß“ kursiert die Nachricht

Bereits seit dem Jahr 2011 sorgt die ARD-Show „Klein gegen Groß“ für beste Familienunterhaltung. Moderator Kai Pflaume führt durch die Sendung, in der Kinder verschiedene Prominente zu spannenden Duellen herausfordern – und das mit großem Erfolg. Auch an diesem Samstagabend konnte sich die ARD wieder auf ihr bewährtes Format verlassen. Die neueste Ausgabe lockte Millionen vor die Bildschirme und setzte sich in der Primetime deutlich von der privaten Konkurrenz ab.

Wie das Medienmagazin „DWDL“ berichtet, schalteten insgesamt 4,90 Millionen Zuschauer ein – ein starker Marktanteil von 22,3 Prozent. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erreichte „Klein gegen Groß“ 15,7 Prozent Marktanteil und ließ damit sämtliche Privatsender hinter sich. Kai Pflaume bewies erneut, dass seine Mischung aus Charme, Spannung und Humor bei Jung und Alt nach wie vor gleichermaßen funktioniert.

ZDF-Krimi siegt beim Gesamtpublikum

Trotz der starken ARD-Quoten hatte am Samstagabend ein anderes Programm beim Gesamtpublikum die Nase vorn. Das ZDF konnte sich mit seiner beliebten Krimireihe „Helen Dorn“ den Tagessieg sichern. Die neue Folge sahen im Schnitt 5,44 Millionen Menschen, was einem hervorragenden Marktanteil von 22,0 Prozent entspricht. Damit übertraf der Krimi alle Unterhaltungsshows und Filme des Abends – lediglich die „Tagesschau“ erreichte zuvor mit 6,22 Millionen noch mehr Zuschauer.

Bei den Jüngeren schnitt „Helen Dorn“ hingegen etwas schwächer ab, hier reichte es nur für 4,8 Prozent Marktanteil. Dennoch unterstreicht der Erfolg einmal mehr, dass das ZDF mit seinen Samstagabendkrimis weiterhin auf ein treues Publikum bauen kann.

Privatsender mit gemischten Ergebnissen

Bei den Privatsendern sorgte vor allem ProSieben für Bewegung im Quotenrennen: Die neue Ausgabe von „Schlag den Star“ mit Lutz van der Horst, Fabian Köster, Bastian Bielendorfer und Özcan Coşar konnte sich im Vergleich zur Vorwoche deutlich steigern. Über fünf Stunden hinweg erreichte die Show 11,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe und insgesamt 970.000 Zuschauer.

RTL setzte zur gleichen Zeit auf Hollywood-Power und zeigte „Top Gun: Maverick“. Der Blockbuster mit Tom Cruise lockte 520.000 junge Zuschauer an und erzielte 11,6 Prozent Marktanteil – fiel damit jedoch hinter den Show-Erfolg von ProSieben zurück. In der späteren Stunde sackte der Sender mit „Knight and Day“ auf nur noch 6,1 Prozent ab.

Auch Sat.1 punktete mit einem vertrauten Publikumsliebling: „Harry Potter und die Kammer des Schreckens“ brachte solide 9,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ein. Kabel Eins hielt mit Klassikern wie „Zwei wie Pech und Schwefel“ und „Zwei Asse trumpfen auf“ gut mit. Insgesamt zeigte der Abend: Pflaume begeistert, Raab liefert Spannung – und das ZDF holt am Ende den Gesamtsieg.