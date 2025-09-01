Schlechte Nachrichten für „Tatort“-Fans – ARD sorgt für Gewissheit

Der „Tatort“ befindet sich aktuell noch in Sommerpause. Das hindert die ARD trotzdem nicht daran, die beliebte Krimi-Reihe sonntags zur besten Sendezeit im Programm zu lassen. Vergangenen Sonntagabend (31. August) setzte der öffentlich-rechtliche Sender auf eine Wiederholung aus dem Jahr 2012.

In „Borowski und der stille Gast“ ermittelt Kommissar Klaus Borowski (gespielt von Axel Milberg) in einem schaurigen Mordfall an einer jungen Mutter. Die Folge erntete im Netz viel Lob, einige betiteln den Fall sogar als besten aller Zeiten. Dementsprechend groß ist die Nachfrage nach der Fortsetzung – doch die ARD hat schlechte Nachrichten.

„Tatort“-Fans wünschen sich Fortsetzung

Bei dem Film „Borowski und der stille Gast“ handelt es sich um den ersten Teil einer Trilogie. In „Borowski und die Rückkehr des stillen Gastes“ und „Borowski und der gute Mensch“ wird der Fall weiter behandelt. Doch die Zuschauer suchen vergebens nach dem zweiten Teil mit Axel Milberg.

„Finde Teil zwei leider nirgendwo, weder Mediathek noch YouTube. Nur Teil drei ist in der Mediathek. Ärgerlich, weil ich den Tatort noch nicht kannte und gerne wissen würde, wie es weiter geht. Wird die Fortsetzung auf ARD noch gezeigt?“, schreibt eine Facebook-Nutzerin beispielsweise.

ARD sorgt für Gewissheit

Die zweite Folge der Trilogie steht den Zuschauern nicht zur Verfügung, wie die ARD schreibt: „Leider ist die von Ihnen genannten Folgen aus lizenzrechtlichen Gründen nicht mehr in der Mediathek verfügbar. Daran können wir leider nichts ändern. Ansonsten gibt es leider keine Möglichkeit die Folge aktuell zu erhalten.“

Ein kleines Trostpflaster gibt es allerdings noch. Der dritte und letzte Teil namens „Borowski und der gute Mensch“ kann noch kostenlos gestreamt werden. Doch Fans sollte schnell sein. Laut Angaben in der Mediathek ist die Folge nur noch bis zum 19. November 2025 verfügbar.