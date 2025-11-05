Programm-Änderung in der ARD: Sender schmeißt „Tagesschau“ um

Ab dem 3. November wird sich das Programm für ARD-Zuschauer am Nachmittag verändern. Die Tagesschau, die üblicherweise um 16 Uhr mit ihrer kompakten 10-minütigen Ausgabe startet, fällt vorerst aus.

Statt der Nachrichten übernimmt „Brisant“ den Sendeplatz und beginnt bereits um 16.00 Uhr, mit zehn Minuten zusätzlicher Sendezeit. Zumindest bis Mitte Dezember ist diese Änderung in der ARD geplant.

Warum die ARD ihr Programm anpasst

Die nächste Tagesschau wird erst wieder um 17 Uhr zu sehen sein. Hintergründe zur Programmänderung sind bislang nicht bekannt. Beobachter vermuten jedoch, dass sich die ARD dadurch an Zuschauerbedürfnisse anpassen möchte.

Fakt ist: „Brisant“ erhält mit dieser Neustrukturierung deutlich mehr Präsenz und einen prominenteren Sendezeitraum im Nachmittagsprogramm. Bereits Mitte Oktober hat die ARD ähnliche Maßnahmen umgesetzt. Damals startete nämlich „Brisant“ verfrüht um 16.10 Uhr und verdrängte somit die Quizsendung „Gefragt – Gejagt“.

Doch das neue Konzept konnte offenbar nicht überzeugen. Sinkende Zuschauerzahlen führten jetzt dazu, dass die Verantwortlichen erneut korrigieren. So soll „Brisant“ ab Mitte Dezember auf seinen gewohnten Sendeplatz zurückkehren.