ARD verkündet Hiobsbotschaft – Schlager-Fans fassungslos: „Da ist irgendwas faul“

Alle Fans des Schlagers müssen jetzt ganz stark sein. Eigentlich sollte es die Party des Jahres werden. Doch jetzt wird den Feierwütigen ein dicker Strich durch die Rechnung gemacht. Die ARD verkündet diese Hiobsbotschaft.

Party, gute Laune und Schlager: Das stand eigentlich auf dem Plan tausender Schlager-Fans. Das ganze Spektakel sollte anschließend in der ARD zu sehen sein. Doch daraus wird jetzt nichts mehr.

ARD macht es offiziell – Schlagerbooom in Dortmund abgesagt

Das Motto der großen Schlagerparty in der Dortmunder Westfalenhalle: „Alles funkelt! Alles glitzert!“. Rund 10.000 Fans wurden am 22. Oktober erwartet. Doch die müssen jetzt zu Hause bleiben. Wie der Sender jetzt bekannt gibt, wird es dieses Jahr keinen Schlagerbooom geben.

Der Grund für die plötzliche Absage: Man wüsste nicht, wie sich die Corona-Zahlen entwickeln, wodurch die Planung erheblich erschwert wird. Dass die Fans traurig sind, ist verständlich. Aber einige können diese Entscheidung so gar nicht nachvollziehen.

Das ist die ARD:

ARD steht für A rbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen R undfunkanstalten der Bundesrepublik D eutschland

Die ARD besteht aus neun Landesrundfunkanstalten

Zu den bekanntesten Sendungen im Programm der ARD gehören „Immer wieder sonntags“, die „Tatort“-Reihe oder die Nachrichtensendung „Tagesschau“

Programmdirektorin ist seit dem 1. Mai 2021 Christine Strobl

Zuletzt gab es immer wieder Kritik an den Sendern des Öffentlich rechtlichen Rundfunks

ARD sagt Schlagerbooom ab – Fans sind fassungslos

Unter einem Instagrambeitrag des MDR lassen einige Fans ihrem Unverständnis freien Lauf. Sie könne die Begründung einfach nicht nachvollziehen: „Es ist absolut lächerlich! Definitiv kann Corona nicht der Grund sein! Es finden so viele Herbsttouren, das Oktoberfest usw. statt und dann soll der Schlagerboom nicht möglich sein? Und das fällt euch genau drei Wochen vorher ein? So ein Quatsch!”. Ein anderer Nutzer kommentiert: „Da ist irgendwas faul“.

ARD plant Alternative mit Florian Silbereisen

Doch ein kleines Trostpflaster gibt es für die Freunde des Schlagers wohl. Statt des Schlagerboooms zeigt der Sender am 22. Oktober „Das große Schlagerjubiläum – Auf die nächsten 100“. An diesem Abend wird ein besonderes Jubiläum von Schlagersänger und Moderator Florian Silbereisen gefeiert. Dieser wird an dem Abend zum 100-mal eine Feste-Show im Ersten moderieren. Wir sind sicher, das wird bestimmt auch eine große Party!

