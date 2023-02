ARD schmeißt kurzfristig Schlagershow aus dem Programm – bitter für Fans

Bei der ARD kommen Schlager-Fans für gewöhnlich voll auf ihre Kosten. Ob bei Florian Silbereisen in einer seiner „Feste“-Shows oder bei Stefan Mross‘ „Immer wieder sonntags“ – in der ARD haben Maite Kelly, Roland Kaiser, Andrea Berg und Co. ihr Zuhause. Und auch Schlager-Legende Andy Borg bekommt hier regelmäßig seine Sendezeit.

Von der ARD produziert und im SWR ausgestrahlt, ist der Sänger monatlich mit seiner Show „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ im TV zu sehen. Ein Unterhaltungsformat, das sich in der Vergangenheit großer Beliebtheit erfreute. Umso überraschender ist die Nachricht, dass die ARD die Februar-Ausgabe jetzt einfach ausfallen lässt.

ARD nimmt „Schlager Spaß mit Andy Borg“ aus dem Programm

Wie sein Kollege Florian Silbereisen steht auch Andy Borg nicht mehr nur als Sänger, sondern auch als Moderator vor der Kamera und führt durch seine Sendung. Und das normalerweise jeden Monat aufs Neue. Im Februar bricht die ARD jetzt aber mit diesem widerkehrenden Event und pausiert die Ausstrahlung.

Auf Nachfrage von „schlager.de“ begründet der Sender die Entscheidung wie folgt: „Wir hatten im Dezember 2022 und Januar 2023 mehr Folgen als gewohnt. Darunter erfolgreiche Sonderausgaben und Highlights wie ‚Weihnachten mit Andy Borg‘ an Heiligabend sowie die 50. Ausgabe von ‚Schlager-Spaß mit Andy Borg‘ gleich am ersten Tag des neuen Jahres.“

ARD: Andy Borg erst wieder ab März im TV

Während seine Fans sich an Andy Borg nicht sattsehen dürften, will die ARD anscheinend ein bisschen Abwechslung ins Programm bringen. Bedeutet konkret: Erst am 11. März geht es weiter.

Bis dahin gucken die Fans des Sängers und Moderators in die Röhre. Schlager gibt’s im öffentlich rechtlichen Fernsehen aber natürlich auch weiterhin. Zum Beispiel mit „Wunderbares Schlagerland“ am Freitag (10. Februar) im MDR. Außerdem wird’s im Februar karnevalistisch. Die Sessionseröffnung in Köln und diverse „Best of“-Shows bringen die Jecken unter den Schlagerfans in Stimmung.

Mehr News:

Und wer mit „Fassenacht“ und kölschem Brauchtum nichts anfangen kann, den dürfte ein Blick auf Andy Borgs Gästeliste der nächsten Show begeistern. Geladen sind nämlich Stars wie Stefanie Hertel und ihr Vater Eberhard, Gitti & Erika, Mitch Keller, Reiner Kirsten, Amelie Ricca und Original Willerthaler.