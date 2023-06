ARD streicht etliche Shows: Zuschauer schauen in die Röhre

Normalerweise bietet der Samstagnachmittag in der ARD Stoff fürs Herz. Da werden Wiederholungen von „In aller Freundschaft“ gezeigt, auch eine Liebesschmonzette aus dem Hause ARD ist dort gern gesehen. Diesen Samstag (3. Juni 2023) ist das jedoch anders.

Die ARD hat seinen gesamten Samstagmittag und -Nachmittag umgeschmissen und Menschen zur Verfügung gestellt, die normalerweise nicht so viel Sendezeit bekommen: Den Amateuren.

ARD gewährt den Fußball-Amateuren die große Bühne

Ja, es ist schon eine schöne Tradition geworden, dass kurz nach Beendigung der regulären Bundesligasaison die Amateure ihren Raum bekommen. Und so bereitet die ARD am „Finaltag der Amateure“ die große Bühne für den „kleinen“ Fußball. Zum achten Mal bereits überträgt der Sender diesen besonderen Sporttag. Insgesamt 21 Spiele stehen dabei auf dem Plan. Gespielt wird dabei zu vier verschiedenen Anstoßzeiten.

Für die Vereine geht es jedoch nicht nur um den Spaß an der Freude, sondern auch um die Chance, in der kommenden Saison in der ersten Runde des DFB-Pokal teilnehmen zu können. Mit dabei sind die Sieger der jeweiligen Landesverbände.

Mehrere Übertragungen in der ARD

Die Übertragung im Ersten und im Livestream bei sportschau.de startet um 12:05 Uhr. Um 12:15 Uhr werden dann die ersten acht Spiele angepfiffen. Die weiteren Anstoßzeiten sind 14:15 Uhr, 16:15 Uhr und 16:45 Uhr. Die Spiele, die um 16:45 Uhr starten, werden im Falle eines Unentschiedens nach 90 Minuten ohne eine Verlängerung direkt im Elfmeterschießen entschieden. Moderiert werden die Partien von Claus Lufen. Als Experte ist der ehemalige Bundesligaprofi Thomas Broich (spielte unter anderem für Borussia Mönchengladbach und den 1. FC Köln).

Bei der ARD jedenfalls ist die Vorfreude schon groß. „Der Finaltag der Amateure ist das TV-Highlight im Amateurfußball. Als bundesweite Veranstaltung mit Liveberichterstattung aus 21 unterschiedlichen Spielstätten kann das Format im Hinblick auf den Produktionsumfang mit internationalen Sportevents mithalten. Ich freue mich schon jetzt sehr auf die Übertragung aus hoffentlich gut besuchten Stadien“, jubelt beispielsweise WDR-Sportchef Karl Valks, der für die „Sportschau“ zuständig ist.