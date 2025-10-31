Kurz nach „Gefragt – Gejagt“ knallen in der ARD die Korken

Das Programm der ARD setzt seit geraumer Zeit auf Vielfalt, um wirklich alle Zuschauer abzuholen. Neben zahlreichen Krimi-Serien und Nachrichtensendungen bietet das Erste aber auch spannende Quizshow mit Starbesetzung am Nachmittag an.

Dazu gehört neben „Wer weiß denn sowas?“ auch die Sendung „Gefragt – Gejagt“. Aktuell zeigt die ARD beide Shows im Doppelpack am frühen Abend. Eine Strategie, die sich angesichts der Quoten nun auszahlt.

ARD feiert Erfolg mit Quizshow

Am Mittwochabend (29. Oktober) erzielte „Gefragt – Gejagt“ einen neuen Rekord auf dem aktuellen Sendeplatz, wie das Branchenmagazin „DWDL“ berichtet. Rund 1,81 Millionen Zuschauer waren um 17.10 Uhr am Start als es wieder hieß „Die Jagd beginnt“.

Zum Vergleich: Einen Tag vorher waren es noch 200.000 Menschen weniger. Und auch in Sachen Marktanteil gibt es eine erfreuliche Premiere für die Show von Alexander Bommes. Der Gesamt-Marktanteil belief sich auf 15,4 Prozent – an den Tagen davor waren es noch um die 13 Prozent.

Und auch die neuen Folgen von „Wer weiß denn sowas?“ scheinen das Publikum zu überzeugen. Die Show mit Kai Pflaume konnte am besagten Tag insgesamt 3,12 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme locken, was einem Marktanteil von 19,9 Prozent entspricht.

Die Quoten zeigen also, dass das Interesse an den Vorabendshows immer weiter wächst. Ob das nun am kühleren Wetter liegt oder daran, dass es früher dunkel wird und es sich die Menschen vor den Fernsehern gemütlich machen: Die ARD wird sich über diese Zahlen mit Sicherheit freuen.