ARD-Sendung: Publikumsliebling nimmt Abschied – Zuschauer merken es erst jetzt

Die Krimi-Reihe „Nord bei Nordwest“ ist nicht mehr aus dem Programm der ARD wegzudenken. Seit nun zehn Jahren sind Schauspieler wie etwa Hinnerk Schönemann in der Rolle des Hauke Jacobs fester Teil des Teams. Zuschauer mussten bis vor kurzem noch mit Wiederholungen der Sendung Vorlieb nehmen.

Doch schon bald kehrt der Krimi mit neuen Folgen zurück – dann allerdings ohne einen Publikumsliebling!

ARD-Sendung wechselt Publikumsliebling aus

Endlich hat das Warten ein Ende! „Nord bei Nordwest“ kehrt 2025 mit drei neuen Folgen in die ARD zurück. Doch nicht alle aus dem alten Cast werden auch im neuen Jahr ihre Rolle beibehalten. Denn Fans müssen auf einen tierischen Darsteller verzichten – Rüde Finn, der bisher die Rolle der Hündin Holly übernahm, geht in den wohlverdienten Ruhestand.

Stolze 24 Folgen von „Nord bei Nordwest“ meisterte der Vierbeiner in seiner TV-Karriere. Sein letzter Auftritt fand in der am 18. Januar 2024 ausgestrahlten Folge „Die letzte Fähre“ statt. Aber keine Sorge – für würdigen Ersatz wurde gesorgt.

Tierischer Zuwachs in ARD-Krimi

In der ersten Folge „Fette Henne mit Pilzen“ feiert ein neuer Darsteller seine Premiere bei „Nord bei Nordwest.“ Vierbeiner Fritz übernimmt die Rolle von Haukes Hund Holly, wie die „Neue Osnabrücker Zeitung“ berichtet. Der tierische Zuwachs in der ARD-Sendung ist kein Unbekannter im TV!

Denn Fritz hatte bereits in der ProSieben-Serie „Intimate“ seine große Premiere. Hauke-Jacobs-Darsteller Hinnerk Schönemann sieht dem Hunde-Wechsel gelassen entgegen. „Ich werde immer wieder gefragt, ob Holly auch privat mein Hund ist. Das ist aber nur die Kamera-Magie. Wir sind Kollegen. Großen Kontakt hat der Hund nie aufgenommen. In den Pausen hat er sich von Anfang an hingelegt und dann blieb er in seinem Kofferraum.“

Traurig sind die Zuschauer über Finns Ausstieg aber allemal. „Schade, so ein Lieber“, bedauert eine Facebook-Nutzerin. Allzu groß dürfte der Wechsel im TV allerdings nicht auffallen. Denn: Wie sein Vorgänger Finn ist Fritz ein Langhaar-Weimaraner.