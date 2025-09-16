Große Änderung – ARD schmeißt Kult-Serie aus dem Programm

Aktuelle Sportereignisse beeinflussen das ARD-Programm. Viele Serien-Fans müssen nun Änderungen im gewohnten Ablauf hinnehmen.

Besonders betroffen ist die beliebte Telenovela „Sturm der Liebe“, die normalerweise um 15.10 Uhr eine treue Fan-Gemeinschaft erreicht. Ausgerechnet in der Woche vom 15. bis 19. September 2025 gibt es mehrere Ausfälle im Sendeplan des öffentlich-rechtlichen Senders.

ARD strahlt Leichtathletik-WM live aus

Die Änderungen im Programm hängen mit der Live-Berichterstattung der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Tokio zusammen. Dieses sportliche Großereignis sorgt dafür, dass die ARD ihr Nachmittagsprogramm anpassen muss. Drei Tage lang, konkret Montag, Mittwoch und Freitag, entfällt beispielsweise die Ausstrahlung der Serie „Sturm der Liebe“.

Am Dienstag, dem 16. September, und Donnerstag, dem 18. September, läuft „Sturm der Liebe“ allerdings wie gewohnt. Die Episoden 4458 und 4459 sind an diesen Tagen ab 15.10 Uhr im Ersten zu sehen. Wiederholungen im Abendprogramm plant die ARD nicht.

ARD setzt Prioritäten auf Sport

Die Übertragungsrechte für die Leichtathletik-Weltmeisterschaft teilen sich ARD und ZDF. In dieser Woche übernimmt die ARD an mehreren Tagen die Berichterstattung. Solche Anpassungen sind bei internationalen Sportereignissen üblich, können aber für eingefleischte Serienliebhaber eine Herausforderung darstellen.

Die ARD zeigt durch die Programmänderungen, wie wichtig ihr umfassende Live-Berichterstattung bei großen Sportveranstaltungen ist. Serien-Fans müssen sich vorerst mit einer reduzierten Dosis Drama und Romantik arrangieren. Alternativ bietet die Mediathek eine schnelle Möglichkeit, die ausgestrahlten Folgen online nachzuholen.

