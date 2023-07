ARD: Überraschungs-Comeback – SIE ist endlich wieder da

Talkshows zählen zu den beliebtesten Formaten, die die ARD zu bieten hat. Denken wir da an Anne Will, Maischberger oder auch an „Hart aber fair“: Die Zuschauer schalten dort zahlreich ein, um den Diskussionen der Moderatoren und deren Gästen zu lauschen.

Nun folgen gute Nachrichten für alle Zuschauer: Wie die ARD nun bekannt gibt, kommt ein beliebtes Talkshow-Format mit neuen Folgen und neuen Gästen zurück in das Programm des öffentlich-rechtlichen Senders. Darauf haben die Fans wohl lange gewartet.

ARD bringt „Bauerfeind“ zurück

Seitdem die Talkshow „Bauerfeind“ zum ersten Mal am 6. Februar 2019 über die Bildschirme geflattert ist, erfreut sich das ARD-Format großer Beliebtheit. Moderiert wird die Sendung von der Namensgeberin und Schauspielerin Katrin Bauerfeind, die seit der ersten Folge vor der Kamera steht.

Bereits sechs Staffeln gibt es von „Bauerfeind“. Zu sehen waren diese beim ARD-Sender ONE, wo sie auch weiterhin ausgestrahlt werden. In einer offiziellen Pressemitteilung heißt es: „Ab dem 31. August sendet ONE immer donnerstags um 21.30 Uhr sechs neue Folgen der Talkshow – mit der bewährten Mischung aus ungewöhnlichen Gästekonstellationen, spannenden Themen und der ganz persönlichen Sicht von Katrin Bauerfeind.“

DIESE Gäste sind mit dabei

In der Vergangenheit war schon so mancher Promi bei „Bauerfeind“ zu Gast. Dort diskutierten sie über aktuelle politische und gesellschaftliche Entwicklungen, Neuigkeiten aus der Unterhaltungsbranche, Sportveranstaltungen oder die individuelle Lebensgeschichte zu besprechen.

Mehr Nachrichten haben wir hier für dich zusammengefasst:

Und auch die Gäste für die neuen Folgen lassen auf spannende Diskurse hoffen. Mit dabei sind unter anderem: Schauspieler Charly Hübner, die Moderatorinnen Lola Weippert und Linda Zervakis, RTL-Star Ralf Schmitz, Internet-Ikone El Hotzo und DJ-Legende Westbam. Los geht es am 31. August mit der ersten Folge auf ONE. Anschließend sind die Folgen in der Mediathek verfügbar.