Trauriger Abschied in der ARD – Moderator zieht nach 15 Jahren die Reißleine

„Time to say goodbye“, heißt es schon bald in der ARD. Die Zuschauer müssen sich nach 15 Jahren von einer kultigen Abendsendung verabschieden. Dem Moderator der Sendung fällt dieser Abschied mindestens genauso schwer, wie dessen Fans. Doch es führt wohl kein Weg daran vorbei.

ARD-Sendung wird eingestellt

Die Rede ist von der kultigen Samstagabendsendung „Die Hirschhausen-Show – Was kann der Mensch?“. Eckart von Hirschhausen stand insgesamt 15 Jahre für das Format vor der Kamera und bescherte der ARD gut Einschaltquoten mit der Quizsendung. Doch nun ist Schluss.

„15 Jahre erfolgreich Unterhaltungsfernsehen für den WDR in der ARD zu machen, war mir eine große Ehre. In der letzten Show zeigen wir noch einmal, was öffentlich-rechtliche Unterhaltung kann: Menschen feiern, mitlachen und zwischendurch authentische Gespräche führen mit ungewöhnlichen Wendungen. Eine Sendung erstellt ohne künstliche Intelligenz, dafür mit umso mehr Kompetenz und Herzenswärme. Ein Dank an das großartige Team und die Zuschauerinnen und Zuschauer, die im Studio die Talente und das Format abgefeiert haben. So fällt der Abschied leichter!“, sagt der Moderator selbst zu seinem Abschied.

ARD präsentiert letzte Ausgabe

Lange Zeit zum Verabschieden bleibt den Zuschauern nicht. Die ARD zeigt die letzte Ausgabe von „Die Hirschhausen-Show – Was kann der Mensch?“ am 18. Januar 2025 im Programm. Und die wird einige Überraschungen bereithalten, wie die Programmankündigung verrät: „In seiner letzten Samstagabend-Show wird Eckart von Hirschhausen selbst zum Kandidaten: Wird er es schaffen, seine Höhenangst zu überwinden und mit dem Fallschirm aus einem Flugzeug zu springen? (…) Extremsportler Lasse von Freier wagt einen unglaublichen Weltrekordversuch und springt im Liegestütz über einen Meter hoch. Und Super-Recognizer Matthias Bregenzer, der von sich behauptet, niemals ein Gesicht zu vergessen, will sich an jeden Bundesligaspieler der letzten 30 Jahre erinnern.“

Natürlich dürfen Promis in der Show nicht fehlen. Die zwei Teams bestehen dabei aus Judith Rakers, Uwe Ochsenknecht, Sabine Heinrich und Hans Sigl.