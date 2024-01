ARD schmeißt Sendung wochenlang aus dem Programm – Zuschauer frustriert

Es dürften schwierige Wochen hinter den Fans der ARD-Sendung „In aller Freundschaft“ liegen. Denn seit geraumer Zeit müssen sie auf ihre Lieblingssendung verzichten. Der öffentlich-rechtliche Sender streicht die Serie nämlich seit Wochen aus dem Programm und nutzt den Sendeplatz für andere Formate. Unter den Zuschauern macht sich Frust breit.

Doch es jetzt herrscht endlich Gewissheit.

ARD ersetzt beliebte Serie seit Wochen

Die beliebte Serie „In aller Freundschaft“ gehört seit Jahren zum festen Programm der ARD. Im Jahr 1998 ging sie mit der allerersten Folge an den Start. Seither begeistern die Geschichten rund um die Belegschaft des fiktiven Krankenhauses Sachsenklinik in Leipzig die Zuschauer immer wieder aufs Neue.

Das Format ist so erfolgreich, dass es sich seinen Stamm-Sendeplatz im Ersten dienstags um 20.15 Uhr seit geraumer Zeit sichert. Doch in den letzten Wochen schauten die Fans in die Röhre – die ARD nahm eine großflächige Programmänderung vor.

So lief am zweiten Weihnachtstag ein „Tatort“, statt der Krankenhaus-Serie. Eine Woche später wurde lieber „Morden im Norden – Am Abgrund“ im TV gezeigt. Auch am 9. Januar kam keine neue Folge „In aller Freundschaft“. Und auch am 16. Januar weicht die Show für die Übertragung des Sportstudios und dessen Berichterstattung der Handball-EM. Doch wann sehen die Fans wieder neue Folgen ihrer Lieblingssendung?

ARD gibt Termin für neue Folgen bekannt

Bei den Fans machte sich in den vergangenen Tagen Unruhe breit. Schließlich warten sie schon seit geraumer Zeit auf neue Folgen von „In aller Freundschaft“. Auf Instagram fragen einige Zuschauer ungeduldig, wann es endlich weiter geht. Nun gibt es Gewissheit für sie.

Auf Instagram gibt die Produktion nun endlich grünes Licht für die neuen Folgen. Ab dem 23. Januar können sich die Fans wieder auf neue Geschichten aus der Sachsenklinik freuen. Wie groß die Freude beim Publikum ist, wird in den Kommentaren deutlich. Ein User schreibt beispielsweise: „Ihr seid die Besten. Bis ganz bald, freue mich auf euch!“