ARD-Star Frank Plasberg: RTL-Karriere nach Show-Aus? Moderator macht Andeutung

Es ist das letzte Mal, dass ARD-Moderator Frank Plasberg am Montagabend für „Hart aber fair“ vor der Kamera steht. Der TV-Star hat am 14. November seine letzte Sendung, dann übergibt er an seinen Nachfolger Louis Klamroth. Der wird ab Januar 2023 durch das Programm führen.

Für Frank Plasberg geht damit eine Ära zu Ende. Nach 21 Jahren als Moderator für das ARD-Format stellt sich jetzt die Frage, was Frank Plasberg als Nächstes macht. Seine Familie hat anscheinend schon genaue Pläne für den Moderator.

ARD-Star Frank Plasberg hört mit „Hart aber fair“ auf

Es ist ein Abschied, der bei den „Hart aber fair“-Fans für Bestürzung gesorgt haben dürfte. Doch für Frank Plasberg kommt die Entscheidung anscheinend genau zum richtigen Zeitpunkt. Der Moderator zieht sich aus der medialen Öffentlichkeit zurück und kehrt damit auch der ARD den Rücken.

Der perfekte Zeitpunkt um noch einmal umzusatteln und den Sender zu wechseln – findet zumindest seine Familie. Denn wie der Moderator im Interview mit „Bild am Sonntag“ verriet, hat die bereits genaue Pläne für ihn. Ginge es nach seiner Frau und seinem Sohn, sähe man Frank Plasberg schon bald bei „Let’s Dance“ das Tanzbein schwingen.

ARD-Star Frank Plasberg hat kein Interesse an „Let’s Dance“

Nichts anderes machte ARD-Kollege Jan Hofer, der nach seinem „Tagesschau“-Aus plötzlich bei RTL über das Parkett fegte. Nach seiner Teilnahme blieb der Ex-Sprecher dann dem Unternehmen treu und ist jetzt regelmäßig mit „RTL direkt“ im Programm des Kölner Senders zu sehen.

Mehr Themen:

RTL-Karriere nach ARD-Aus? Könnte auch für Frank Plasberg interessant sein, doch den Hauch von Andeutung, erstickt der Moderator selbst sofort im Keim, indem er sagt: „Diesen Gefallen werde ich ihnen nicht tun.“

Deutlicher hätte man es wohl nicht sagen können, zumal Plasberg über sich selbst sagt, dass er „absolut gar nicht“ tanzen kann. Treue Fans der Tanzshow wissen allerdings, dass Tanzkenntnisse für eine Teilnahme nicht unbedingt notwendig sind. Und Jan Hofer schaffte es immerhin auch bis Show 7.