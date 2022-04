Elisabeth II. ist seit 1952 die Königin des Vereinten Königreichs Großbritannien und Nordirland. Geboren wurde sie am 21. April 1926 und stammt aus dem Hause Windsor, dem britischen Königshaus. Elisabeth wuchs als das älteste von zwei Kindern auf. Engste Familienangehörige sollen sie als Kind Lilibet genannt haben.

ARD kündigt Royals-Highlight an – SO hast du Lady Diana noch nie gesehen

Die wohl meistfotografierte Frau der Welt kehrt auf die große Leinwand zurück – Prinzessin Diana. Zunächst wird der Dokumentarfilm im Kino zu sehen sein. Danach wird die ARD ihn in ihr TV-Programm aufnehmen.

Die Dokumentation „The Princess“ wurde von Oscar-Preisträger Ed Perkins gedreht. Er zeigt Lady Diana, wie wir sie noch nie gesehen haben.

ARD zeigt Prinzessin Diana so wie sie noch keiner gesehen hat

Der Dokumentarfilm wird ab dem 30. Juni in den Kinos zu sehen sein. Im Spätsommer jährt sich ihr Todestag zum 25. Mal. Ab dann ist Lady Diana in der Doku auf dem Ersten und in der ARD-Mediathek zu bewundern.

Das war Prinzessin Diana:

Diana wurde auf dem königlichen Gut Sandringham geboren

Diana arbeitete als Babysitterin und Kindergartenhilfe bevor sie schließlich die Frau von Prinz Charles wurde

Sie ist die Mutter von Prinz William und Prinz Harry

Diana galt zeitweise als die am häufigsten fotografierte Frau der Welt

Regisseur Ed Perkins unternimmt eine Zeitreise in die 80er und 90er Jahre. Er zeigt das Vermächtnis von Lady Diana, ihr Leben und ihren tragischen Tod aus einer ganz neuen Perspektive.

ARD: DAS macht den Dokumentarfilm so besonders

In der Pressemitteilung zum Film wird erklärt, dass für die Produktion ausschließlich zeitgenössisches Archivmaterial verwendet wurde. Damit soll den Menschen ein unvoreingenommener, persönlicher und direkter Zugang zu ihr ermöglicht werden.

Lady Diana ist 1997 gestorben. (Archivbild) Foto: picture alliance / empics | Martin Keene

„Die kompromisslose Montage zeichnet ein überraschendes und überwältigendes Bild einer Frau, das heute aktueller und moderner denn je erscheint“, heißt es in der Pressemitteilung.

Der Dokumentarfilm wurde von Simon Chinn und Jonathan Chinn produziert. In Zusammenarbeit mit HBO, NDR, Sky, BR und rbb wurde der Film von Lightbox Produktion realisiert.