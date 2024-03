ARD zeigt „Polizeiruf 110“: Kurz nach Ausstrahlung geht die Nachricht rum

Er ist das Pendant zum „Tatort“ und mindestens genauso spannend: Der „Polizeiruf 110“. Seit über 50 Jahren schon ermitteln unterschiedlichste Kommissare, klären Fälle, erleben menschliche Dramen. Und auch am Sonntag (24. März 2024) lief wieder eine neue Episode des Kultkrimis.

In dem Fall „Polizeiruf 110: Schweine“ ermittelten Hauptkommissarin Alexandra Luschke (gespielt von Gisa Flake) und Hauptkommissar Karl Rogov (gespielt von Frank Leo Schröder) im Fall Leon Herne. Der nämlich war Teil einer Jagdgesellschaft, bis er mit einer Schussverletzung tot aufgefunden wurde.

In ihrem ersten gemeinsamen Fall müssen Alexandra Luschke und Karl Rogov nun den Spuren in einen polnischen Wald folgen. Dort treffen sie auf Verdächtige, die, allesamt juristisch ausgebildet, sich ihrer Rechte durchaus bewusst sind und den Ermittlern so das Leben schwer machen.

„Polizeiruf 110“ mit starken Quoten

Und das kam bei den Zuschauern gut an. Zwar schaffte es der „Polizeiruf 110“ nicht an die phänomenalen Quoten des vergangenen Münster-„Tatort“ mit dem Titel „Unter Gärtnern“ heran. Der war aber auch extrem stark. 12,73 Millionen Zuschauer hatten am 17. März 2024 eingeschaltet.

Den „Polizeiruf 110“ schalteten laut dem Branchenportal „DWDL“ dagegen 8,08 Millionen Menschen im Gesamtpublikum ab drei Jahren ein. Ein starker Marktanteil von 28,1 Prozent und deutlicher Platz 1. Ähnlich gut sah es auch bei den jungen Zuschauern aus. 1,11 Millionen Zuschauer schalteten ein, ein Marktanteil bei den jungen Zuschauern von 17,6 Prozent.

Ebenfalls stark schnitt am Sonntagabend RTL bei den jungen Zuschauern ab. Die Kölner hatten den Abenteuerkracher „Jungle Cruise“ mit Dwayne Johnson und Jack Whitehall im Programm. 0,83 Millionen wollten den Film sehen, ein Marktanteil von 14,2 Prozent im jungen Publikum.