ARD: Frank Plasberg will Tagesthemen ankündigen – doch dann passiert ihm DAS

Als die Sendung in der ARD schon so gut wie vorbei war, stand Moderator Plasberg noch mal ungewollt im Mittelpunkt.

Am Montagabend diskutierte Frank Plasberg mit seinen Gästen in der ARD-Polit-Talkshow „Hart aber fair“ über das Thema, was die Menschen gerade am brennendsten interessiert: das Coronavirus.

Unter den Gästen des Plasberg-Talks in der ARD unter anderem: Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier und Virologe Jonas Schmidt-Chanasit von der Uni Hamburg. Letztgenannter war der wohl auffälligste Akteur des Abends. Er echauffierte sich etwa über die zu große Gelassenheit vieler Deutscher in der aktuellen Situation.

ARD: Plasberg passiert Panne vor laufender Kamera

Jedem solle klar sein, sagte er etwa, „dass wir hier nicht über zwei Wochen Corona-Ferien reden, wo man locker auf den Markt gehen kann. Sondern, dass wir über mehrere Monate Corona-Quarantäne reden, die jetzt vor uns stehen und die wir bewältigen müssen.“

Besonders an dieser Sendung: Als die Diskussion schon vorüber war, gab es noch einen kleinen peinlichen Moment – als Moderator Plasberg die Tagesthemen anmoderierte, welche im Anschluss an die Talkshow folgen. Grinsend spekulierte er, dass es in der Ausgabe bestimmt auch um das Coronavirus gehen werde.

Er sagte also: „Die neusten Informationen, und ich denke es geht wieder um Corona, gleich in den Tagesthemen.“ Und weiter, an die Moderatorin gerichtet: „Pinar Atalay, was ist denn...“ Dann stotterte er etwas.

Die Sache war: Atalay moderierte diese Ausgabe der Tagesthemen gar nicht, sondern Kollegin Caren Miosga. Die erschien bei der Live-Schalte ins Studio dann auch auf dem Bildschirm.

Plasberg also: „Oh... das ist Caren Miosga. Hallo!“

Miosga: „Hallo!“

Das ist ARD-Moderator Frank Plasberg:

Geboren 1957 in Remscheid

Frank Plasberg ist deutscher Journalist und Fernsehmoderator

1987 fand er seinen Weg ins Fernsehen und moderierte 15 Jahre „Die Aktuelle Stunde“ im WDR-Fernsehen

Seit 2001 ist er der Moderator der Talk-Show „Hart aber Fair“

Er ist mit der Fernsehmoderatorin Anne Gesthuysen verheiratet

Was war denn da los? Die beiden Frauen sehen sich doch gar nicht so ähnlich... Plasberg war womöglich einfach falsch informiert worden. Jedenfalls schien er ein wenig peinlich berührt zu sein, plötzlich noch mal ungewollt im Mittelpunkt zu stehen.

Miosga und er nahmen die Situation aber gelassen und lachten schließlich über den kleinen Patzer. Denn auch den erfahrensten Moderatoren dürfen ja mal Fehler passieren. (kf/jds)