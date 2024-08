ARD schmeißt „Gefragt – Gejagt“ aus dem TV-Programm – Fans müssen ganz stark sein

Diese Nachricht dürfte den Fans von „Gefragt – Gejagt“ wohl so gar nicht gefallen. Die ARD entscheidet sich kurzerhand dazu, die Sendung mit Alexander Bommes aus dem TV-Programm zu kicken. Wie es scheint, setzt der öffentlich-rechtliche Sender auf eine andere Sendung und räumt dafür den Sendeplatz frei.

„Gefragt – Gejagt“: Fans müssen ganz stark sein

Es ist kein einfacher Sommer für Quiz-Fans im Ersten. „Gefragt – Gejagt“ musste schon das ein oder andere Mal für sportliche Großereignisse weichen. Erst sorgt die Europameisterschaft 2024 für einen Ausfall nach dem anderen, dann mussten die Zuschauer aufgrund der Tour de France auf Alexander Bommes und die Jäger verzichten.

Und nun steht das nächste Großereignis vor der Tür: Olympia. Dafür plant die ARD aktuell ihr Programm kräftig um – ganz zum Leidtragen der „Gefragt – Gejagt“-Fans. So kommt es, das am Freitagabend (26. Juli) keine Folge der beliebten Quiz-Sendung gezeigt wird, sondern die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris. Und noch mehr Termine sind betroffen.

„Gefragt – Gejagt“ wird drastisch gekürzt

Ein Blick in das TV-Programm der nächsten Wochen sorgt für bittere Gewissheit. Auch am Montag (29. Juli) und am Mittwoch (31. Juli) gibt es keine neue Folge von „Gefragt – Gejagt“ in der ARD zu sehen.

Und das wird wohl noch bis zum Ende der Olympischen Spiele so weitergehen. Wer aber auf keinen Fall auf Alexander Bommes und die Jäger verzichten will, der kann sich ältere Folgen von „Gefragt – Gejagt“ in der Mediathek anschauen.

Die ARD zeigt die neuen Folgen von „Gefragt – Gejagt“ immer montags bis freitags ab 18 Uhr im TV-Programm. Anschließend gibt es die Folgen auch in der Mediathek.