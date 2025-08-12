ARD: „Brisant“ enthüllt – Oasis-Fans brechen kuriosen Rekord!

Ein Konzertabend im Wembley-Stadion sorgt nicht nur musikalisch für Schlagzeilen – auch in Sachen Bierkonsum wurde ein neuer Rekord aufgestellt. ARD „Brisant“ berichtet auf Instagram von einer Zahl, die selbst langjährige Festivalgänger staunen lässt. Besonders Fans der Kultband Oasis dürften sich über diesen besonderen Eintrag in die Rekordbücher freuen.

Zwischen lautstarkem Mitsingen, ausgelassener Stimmung und einer Menge Pints wurde an diesem Abend etwas geschafft, das weder Coldplay- noch Taylor-Swift-Fans bislang toppen konnten. Wie groß der Abstand zu anderen Konzerten wirklich ist, verrät ARD „Brisant“.

ARD: „Brisant“ enthüllt einen neuen Bierrekord

ARD „Brisant“ veröffentlicht auf Instagram eine überraschende Nachricht, die vor allem Anhänger der Band Oasis interessieren dürfte: „Oasis-Fans brechen Bierrekord – so viel wurde getrunken.“ Dazu schreibt ARD Brisant: „250.000 Pints an einem einzigen Abend?! Oasis-Fans stellen bei ihren Konzerten im Wembley-Stadion einen Rekord im Biertrinken auf. 250.000 Pints sind umgerechnet 142.000 Liter Bier.“

Weiter heißt es: „Bei 90.000 Konzertbesuchern macht das rund 1,6 Liter Bier pro Person. Das ist die Dreifache der Swifties und doppelt so viel wie bei Coldplay! Das Personal hatte sogar Probleme, die Mengen an Bier zu lagern. Sie waren gezwungen, improvisierte Lagerräume unter Rolltreppen und in Wartungskammern zu nutzen.“

Oasis-Fans liegen mit großem Abstand auf Platz Eins

Zum Vergleich – so sah es bei Konzerten anderer Künstler aus. ARD „Brisant“ berichtet: „Die Coldplay-Fans waren 2024 mit 0,75 Litern Bier pro Person auch schon gut dabei. Das war aber gerade einmal die Hälfte von dem, was die Oasis-Fans vernichten.“

Auch der Bierkonsum bei Taylor Swifts beliebter Eras-Tour lag konnte dabei keinesfalls mithalten: „Taylor Swifts Fans hatten bei der Eras-Tour im Vorjahr gerade einmal ein Drittel von dem erreicht, was die Oasis-Fans getrunken haben. Aber es ist ja kein Wettbewerb.“ Einem Fan fällt dafür nur eine Lösung ein. er schreibt: „Vielleicht trinken Swifties lieber Champagner.“

Oasis-Fans haben nicht nur musikalisch, sondern auch in puncto Feierlaune neue Maßstäbe gesetzt. Der außergewöhnliche Bierrekord sorgt für Staunen, und dürfte wohl noch lange Gesprächsthema in der Konzertszene bleiben.