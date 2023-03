ARD: Stefanie Hertel versinkt im Boden als Barbara Schöneberger ihr DAS zeigt – „Oh Gott, nein!“

Am Freitagabend (17. März) empfing Moderatorin Barbara Schöneberger zahlreiche prominente Gäste in der ARD-Sendung „NDR Talk Show“. Neben Comedian Bülent Ceylan oder TV-Star Verona Pooth waren auch Sängerin Stefanie Hertel und Schauspieler Tetje Mierendorf Teil der Runde.

Der Schlager-Star wird ab April 2023 Teil des Erfolgs-Musicals „Mamma Mia“. Als eingefleischter ABBA-Fan ist diese Rolle für Stefanie Hertel eine große Ehre. Gemeinsam mit ihrem Kollegen Tetje Mierendorf, der seit September letzten Jahres die Rolle des „Bill“ im Musical spielt, sprechen sie in der ARD-Talkshow über die Herausforderungen auf der Theaterbühne. Plötzlich hat Barbara Schöneberger eine Überraschung für die Sängerin, die daraufhin aus allen Wolken fällt.

ARD: Stefanie Hertel outet sich früh als ABBA-Fan

Für die 43-Jährige ist diese Rolle mehr als nur ein Job, wie sie in der Talkshow erzählt. Bei dem neuen Job handelt es sich um eine wahre Herzensangelegenheit. Denn Stefanie Hertel ist seit Jahren ein großer ABBA-Fan: „Ich muss sagen, dass ich damals als Kind in den 90er Jahren mich immer dafür entschuldigen musste, dass ich ABBA-Fan bin. Es war einfach total out!“

Doch die Sängerin hat sich von der Meinung anderer nicht beirren lassen und ist ihrer Lieblingsband treu geblieben. Und das habe sich ausgezahlt, wie sie verrät: „Dann kam das Musical und das war der Moment, wo ich so eine Genugtuung verspürte, denn von da an war ABBA plötzlich wieder ganz toll und ich saß da und dachte: ‚Ich habe es euch gesagt!'“

ARD-Moderatorin Barbara Schöneberger kramt altes Video raus

Man denkt gerade, dass das Gespräch sein Ende nimmt, da kommt Barbara Schöneberger mit einer kleinen Überraschung um die Ecke, mit der die Sängerin sicherlich niemals gerechnet hätte. Denn plötzlich zeigt die Moderatorin ein Interview der Sängerin aus dem Jahr 2002, in dem sie mit ABBA-Star Björn Ulvaeus zusammensitzt.

„Nein! Oh Gott!“, sagt Stefanie Hertel sofort und hält sich die Hände vor ihr Gesicht. „Ich war so aufgeregt, wie noch nie in meinem Leben!“, sagt sie noch kurz bevor das Video läuft. Letztendlich schaut sie sich das Interview mit Vergnügen an und lacht über ihr früheres, sichtlich aufgeregtes Ich.

