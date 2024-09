ARD: Nach „Mord mit Aussicht“ geht die Nachricht rum

Am Dienstagabend (10. September) kehrte das nur scheinbar verschlafene Eifelnest Hengasch im Landkreis Liebernich wieder auf der Primetime-Bühne in der ARD zurück. Vor kurzem ist der zweite Teil der fünften Staffel angelaufen. In der jüngsten Ausgabe ging es einmal mehr um das beliebte Krimispiel der Sendung. Auch diesmal waren Kommissarin Marie Gabler (Katharina Wackernagel), Oberkommissar Heino Fuß (Sebastian Schwarz) und Nachwuchspolizistin Jennifer Dickel (Eva Bühnen) im Einsatz.

Doch wie schnitt die Crime-Comedy-Serie nach dem Auftakt der neuen Folgen beim Publikum ab?

Nach „Mord mit Aussicht“ steht es fest

In Hengasch steht das beliebte Krimispiel an, das diesmal in der Kirche von Pastor Putterman (Johannes Rotter) unter der Leitung der engagierten Pastoralreferentin Irene Kübel (Svenja Hermuth) stattfindet. Die Teilnehmer sind begeistert, nur Marie ist verärgert, da sie keine Einladung erhalten hat. Doch später in der Nacht wird Alarm ausgelöst: Irene Kübel ist ermordet worden.

Ein Fall für Kommissarin Marie Gabler! Nicht nur ihr Einsatz konnte sich am Dienstagabend sehen lassen, sondern auch die Einschaltquoten. So zog der ARD-Krimi beim Gesamtpublikum ab drei Jahren stolze 3,04 Zuschauer zur Primetime an – ein Marktanteil von 12 Prozent. Auch in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen konnte „Mord mit Aussicht“ punkten – muss sich jedoch auch gegen die Konkurrenz geschlagen geben.

ARD: „Mord mit Aussicht“ muss einstecken

So zog die Sendung in der Altersklasse 0,39 Millionen zuschauende Menschen an und kam auf einen Marktanteil von 7,5 Prozent. Die ARD konnte allerdings auch mit weiteren Formaten punkten!

+++Alexander Bommes wird bei „Gefragt – Gejagt“ deutlich – „Wir haben kläglich versagt“+++

So erreichte ebenfalls in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen „In aller Freundschaft“ gute Werte. Den Alltag der Ärzte und Schwestern in der Sachsenklinik sahen sich zur späteren Stunde 0,36 Millionen Zuschauer an – ein Marktanteil von 6,3 Prozent.

Nur die „Tagesschau“ konnte in der ARD noch „Mord mit Aussicht“ toppen. So erreichte die Berichterstattung beim Gesamtpublikum ab drei Jahren 4,61 Millionen Zuschauer und kam damit auf einen Marktanteil von 19,8 Prozent.