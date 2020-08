ARD-Moderator Kai Pflaume macht es offiziell – „Ich bin…“

Vor etwa zwei Wochen verkündete der ARD-Moderator Kai Pflaume, dass er eine Auszeit nehmen wolle. Die Pause bezog der ARD-Star vordergründig auf Social-Media. Also mussten seine Follower diese zwei Wochen ohne Neuigkeiten des Moderators übestehen.

Jetzt die frohe Botschaft: Kai Pflaume ist zurück. Doch anders als erwartet.

ARD-Moderator Kai Pflaume macht es offiziell

Zwei Wochen wollte das ARD-Urgestein Urlaub mit seiner Familie verbringen, während dieser Zeit der Welt von Instagram, Facebook und Co. den Rücken kehren. Jetzt nahm Kai Pflaume, der in der ARD die Sendung „Wer weiß denn sowas?“ moderiert, ein ganz bestimmtes Event zum Anlass für seine Rückkehr. Damit hätte wohl niemand gerechnet.

Das ist ARD-Moderator Kai Pflaume:

Kai Pflaume wurde am 27. Mai 1967 in Halle an der Saale geboren

Im Herbst 1989 flüchtete der junge Kai aus der DDR

in Frankfurt am Main begann er eine Ausbildung zum Wertpapierhändler

Schließlich machte er sich selbstständig und moderierte seine ersten Veranstaltungen

Heute kennt das Fernsehpublikum Kai Pflaume vor allem durch zahlreiche ARD-Formate wie „Wer weiß denn sowas?“, „Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell“ oder „Zeig mir deine Welt“

Kai Pflaume: ARD-Star meldet sich bei Triumph

Am Sonntagabend lief das große Champions-League-Finale mit dem FC Bayern München in Lissabon. Der Rekordmeister, der in dem Turnier in elf Spielern elf Siege erzielte und damit einen CL-Rekord aufstellte, gewann das Spiel 1:0 gegen Gegner Paris Saint-Germain – ganz Deutschland feierte den Sieg der FC Bayern im Anschluss. Unter ihnen war auch Kai Pflaume.

ARD: Kai Pflaume feiert den CL-Sieg des FC Bayern. Foto: imago images/eventfoto54

Mit Jubelschreien ließ der ARD-Star seiner Freude in einem Video freien Lauf. „Jawoll, yes, jaaaaaa!“ So ausgelassen kennt man den Moderator sonst gar nicht!

Dazu bestätigte er noch mal auf Instagram: „Ich bin wieder da!!!“ Ja, das war kaum zu übersehen, oder besser: zu überhören!