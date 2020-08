ARD-Moderator Kai Pflaume ist raus – „Ich hoffe, ihr vermisst mich...“

ARD-Moderator Kai Pflaume nimmt Abschied. In einem Video, das der einstige „Herzblatt“-Kandidat bei Instagram und Facebook geteilt hat, erklärt der ARD-Star seine Gründe.

Das plötzliche Aus des 53-Jährigen ist jedoch gar nicht mal so überraschend. Seine Fans wünschen Kai Pflaume alles Gute.

ARD-Moderator Kai Pflaume: DAS hat er sich verdient

Mit dem Hashtag „Social Media-Pause“ verabschiedet sich Kai Pflaume bei seinen Followern in den sozialen Netzwerken. Der ARD-Moderator ist erst mal raus – und genießt seine ganz persönliche Sommerpause.

„Ich freue mich jetzt auf schöne zwei Wochen Urlaub mit meiner Familie“, gibt er bekannt. Er wolle sich erholen, bevor es schon bald wieder mit neuen Projekten für ihn weitergehe. Der Fernsehstar steht aktuell mehrmals die Woche für „Wer weiß denn sowas?“ vor der Kamera. Hinzu kommen weitere Moderationsjobs für die ARD.

Das ist Kai Pflaume:

Kai Pflaume wurde am 27. Mai 1967 in Halle an der Saale geboren

Im Herbst 1989 flüchtete der junge Kai aus der DDR und begann in Frankfurt am Main eine Ausbildung zum Wertpapierhändler

Schließlich machte sich der Entertainer selbstständig und moderierte seine ersten Veranstaltungen

Heute kennt das Fernsehpublikum Kai Pflaume vor allem durch zahlreiche ARD-Formate wie „Wer weiß denn sowas?“, „Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell“ oder „Zeig mir deine Welt“

Kai Pflaume im wohlverdienten Sommerurlaub: DIESES Bild macht neidisch

„Ich hoffe, ihr vermisst mich“, so Kai Pflaume über seine kommende Auszeit. Er freue sich auch schon sehr auf seine Rückkehr. Dazu postet der „Klein gegen Groß“-Moderator ein Foto, das wohl einige Follower neidisch machen könnte.

Denn während in Deutschland noch viele Menschen unter den hohen Temperaturen leiden, gönnt sich Kai Pflaume bereits eine Abkühlung im Meer. Den Sand unter den Füßen und der Blick aufs klare Wasser – so lässt es sich gut gehen.

Kai Pflaume privat: „Was in der Familie passiert...“

Seine Fans unterstützen Kai Pflaume dabei sehr. „Finde ich gut, dass du bei so was dann auch mal ne Pause machst. Was in der Familie passiert, sollte meiner Meinung nach auch zum größten Teil in der Familie bleiben und nicht alles im Netz landen. Schönen Urlaub euch“, schreibt ein aufmerksamer Follower des ARD-Moderatoren.

Kai Pflaume ist seit 24 Jahren mit seiner Frau Ilke verheiratet. Das Ehepaar hat zwei Söhne. Die Familie lebt in Grünwald in der Nähe von München. Wo es für die Vier in den Urlaub geht, behält der Fernsehmoderator natürlich für sich.

Kai Pflaume mit seiner Ehefrau Ilke. Foto: Imago Images

Kai Pflaume: SO sah der Kultmoderator mit 18 aus

Seinen großen Durchbruch hat Kai Pflaume seiner Teilnahme an der ARD-Sendung „Herzblatt“ zu verdanken. Wie anders der junge Kai aussah, siehst du hier.