ARD-Moderator Jörg Pilawa: Auf diesen Luxus muss er wegen der Pandemie verzichten

Die Corona-Pandemie hat uns in diesem Jahr alle beschäftigt. Es gibt wohl niemanden, der in den vergangenen Monaten sein Leben nicht etwas umkrempeln musste. So auch ARD-Moderator Jörg Pilawa.

Doch während sich die meisten Betroffenen über die Gesundheit ihrer Liebsten oder finanzielle Probleme sorgen, beschäftigt den ARD-Star ein ganz anderer Verlust.

ARD-Moderator muss Familienurlaub streichen

Wie viele andere musste auch ARD-Aushängeschild Jörg Pilawa auf den geplanten Familienurlaub 2020 verzichten. Dabei hätte sich der Hamburger doch so gerne wieder eine Auszeit gegönnt. „Das Ausklinken fehlt schon“, klagt Pilawa gegenüber der dpa.

Jörg Pilawa ist zum dritten Mal verheiratet: Der Lehrerin Irina gab er 2006 das Ja-Wort. Foto: imago images

Tja, auch als Promi ist man eben nicht vor einer weltweiten Pandemie gefeit. Gemeinsam mit Ehefrau Irina und den Kindern verreist Jörg Pilawa in der Regel einmal im Jahr zu einem ganz besonderen Ort.

-------------------------

Weitere News auf MOIN.DE:

Sylt befragt seine Einwohner – und was die jetzt antworten, ist eine heftige Ansage

Til Schweiger: Seine Ex-Frau hat etwas Entscheidendes an sich geändert – und sieht jetzt SO aus

Hamburger SV: Einstiges Talent erhebt schwere Vorwürfe – „Hatte das Gefühl, dass sich niemand interessiert“

-------------------------

Wo Jörg Pilawa am liebsten Zeit mit seiner Familie verbringt und wieso das alles andere als gewöhnlich ist, erfährst du auf unserem Partnerportal Moin.de.

MOIN.DE ist das Newsportal für die Region Hamburg.

Hier findest du MOIN.DE bei Facebook >>>

Hier findest du MOIN.DE bei Instagram >>>