ARD-Moderator Gerhard Delling leidet mit Partnerin – Kinder in Silvesternacht entführt!

Riesen-Schock für Christina Block (49) und ihren Partner, ARD-Moderator Gerhard Delling (64). Nach Angaben der „Bild“ sollen die beiden Kinder der Steakhaus-Erbin („Block House“) in der Silvesternacht entführt worden sein.

Demnach soll Ex-Mann Stephan Hensel (49) gemeinsam mit Tochter Klara (13) und Sohn Theodor (10) in dem dänischen Ort Gravenstein das Silvester-Feuerwerk bestaunt haben. Plötzlich sollen mehrere Männer aufgetaucht sein und den 49-Jährigen niedergeschlagen haben. Die Unbekannten sollen dann die beiden Kinder des getrennt lebenden Paares ins Auto gezogen und entführt haben, bestätigte die dänische Polizei der Zeitung. Die Nachricht erreichte Christina Block und den ARD-Moderator an ihrer Seite am Neujahrstag.

ARD-Moderator bangt mit Partnerin um Kinder

Gerade schaut man noch unbeschwert in die unschuldigen Augen seiner Kinder. Plötzlich tauchen Unbekannte auf und reißen die Familie auseinander. Was Christina Block und ihr Ex-Mann aktuell durchmachen, ist der Horror aller Eltern. Die Entführer sollen mit einem Mietwagen aufgetaucht sein, um dann später in zwei Fahrzeugen weiter vom Tatort zu flüchten, so die dänische Polizei gegenüber der „Bild“.

Die Entführer sollen mit zwei geklauten Fahrzeugen mit deutschen Kennzeichen unterwegs sein: einem Citroën DS7 Crossback (Nummernschild: DN-AV 9551) und einer Mercedes-A-Klasse (Kennzeichen WI-W 6481 E). Die dänische Polizei soll bei der Suche nach den Kindern auch die Behörden in Deutschland involviert haben. „Wir wurden wegen einer möglichen Entführung eingeschaltet“, bestätigte ein Sprecher der deutschen Bundespolizei.

Was wollen die Entführer?

Bislang ist völlig unklar, wo sich die beiden Kinder befinden. Auch ist unklar, was die Entführer wollen. Geht es um Lösegeld? Oder gibt es womöglich andere Motive?

Nach Angaben des „Focus“ soll Christina Block mit ihrem Ex-Mann um das Sorgerecht der Kinder kämpfen. Stephan Hensel soll die Kinder 2021 nach einem Urlaubswochenende nicht zurück zur Mutter gebracht haben. „Christina hat mich damals wegen Kindesentführung angezeigt. So kam es, dass unsere Kinder von der Polizei befragt wurden. Das Jugendamt sagte mir, sie müssten zurück nach Deutschland. Aber was soll man als Vater tun, wenn das offensichtlich nicht ihrem Willen entspricht?“, sagte der Vater vor Monaten dem Magazin. Die Polizei muss nun klären, wer hinter der Entführung der Kinder steckt. Die Ermittlungen dazu laufen auf Hochtouren.