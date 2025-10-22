ARD mit wichtiger Nachricht – es geht um die Mediathek

Überraschung aus der Streaming-Welt! Sie wird besonders die Nutzer der Schweizer Internetfernsehen- und Video-on-Demand-Plattform Zattoo freuen. Denn: Die ARD und Zattoo rücken künftig enger zusammen.

Zattoo-Nutzer können sich also besonders freuen: Ab sofort können sie direkt auf die Inhalte der ARD-Mediathek zugreifen. Serien, Shows, Filme und Nachrichten sind nun mit nur wenigen Klicks erreichbar.

ARD und Zattoo: Der Beginn einer engen Zusammenarbeit

Die ARD und Zattoo sprechen selbst von einer „wegweisenden“ Kooperation. Beide gehen somit einen neuen Schritt. Während Zattoo bereits seit 2008 das lineare ARD-Programm anbietet, ist die Mediathek-Integration nun die nächste große Veränderung.

++ auch für dich interessant: Programm-Änderung: Eine der beliebtesten ARD-Serien kehrt zurück ++

Roger Elsener, CEO von Zattoo, zeigt sich nach „DWDL“-Informationen begeistert: „Zukunftsweisende und nutzerfreundliche Angebote sind Kern unserer Strategie. Daher freuen wir uns umso mehr über den Ausbau unserer langjährigen vertrauensvollen Partnerschaft mit der ARD. Zattoo macht damit einen weiteren wichtigen Schritt hin zur führenden Plattform, über die Kundinnen und Kunden alle ihre Lieblingsinhalte einfach und flexibel genießen können.“

Das gesamte Programm ist abrufbar

Und auch der ARD-Vorsitzende Florian Hager teilt mit: „Wir freuen uns, dass die Nutzerinnen und Nutzer von Zattoo nun auch direkt aktuelle Nachrichten sowie hochwertige Dokumentationen, Filme und Serien aus der ARD Mediathek finden können. Mit der Umsetzung dieser App-zu-App-Verlinkung ist ein echter Durchbruch gelungen – so kann Kooperation auf Augenhöhe funktionieren.“

Ob auf dem Smartphone, Tablet oder Laptop: Das neue Angebot ist bereits über Webbrowser, Apple- und Android-Geräte verfügbar. Weitere Smart-TV-Geräte werden nach eigenen Angaben in den kommenden Phasen in die Umsetzungspläne miteinbezogen.