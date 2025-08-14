Nach mehr als 30 Jahren: Hauptdarsteller verabschiedet sich von ARD-Serie „Die Fallers“

Seit drei Jahrzehnten gehört er zum festen Bild der ARD-Schwarzwaldserie „Die Fallers“: Familienoberhaupt Hermann Faller. Gespielt von Wolfgang Hepp, war er für viele Zuschauer mehr als nur eine Figur – er war das Herz des Fallerhofs. Doch nun kündigt sich eine Änderung an.

Der 84-Jährige verabschiedet sich aus gesundheitlichen Gründen von der Serie, die er seit 1994 geprägt hat. Einen Trost für alle Fans gibt es allerdings: Bis zum 19. April 2026 wird er noch in seiner Paraderolle auf dem Bildschirm zu sehen sein.

ARD-Ikone verlässt die Schwarzwaldserie

Hepps Abschied markiert einen Einschnitt in der ARD-Produktion. „Wolfgang Hepp hat unsere SWR Schwarzwaldserie von Beginn an maßgeblich geprägt“, sagt SWR-Intendant Kai Gniffke. Er lobt Hepps Wandlungsfähigkeit: mal polternder Patriarch, mal leiser Beobachter. „31 Jahre sind eine stolze Zeit: Wir verbeugen uns vor einem Großen!“

Künftig soll die jüngere Generation die Geschicke des Fallerhofs lenken. Die ARD-Serie will mit frischen Themen und neuen Gesichtern vor allem ein jüngeres Publikum erreichen. Damit setzt die Produktion auf einen Generationenwechsel, der Tradition und Moderne verbindet.

ARD-Dauerbrenner seit 1994

„Die Fallers“ läuft seit 1994 immer sonntags um 19:15 Uhr im SWR, einem Teil der ARD. Sie zeigt den Alltag einer fiktiven Bauernfamilie im heutigen Schwarzwald. Gedreht wird sowohl an Originalschauplätzen als auch in den Studios des SWR in Baden-Baden.

Die ARD stellt die neuen Folgen bereits vier Wochen vor der TV-Ausstrahlung in ihre Mediathek. So können Fans die Geschichten vom Fallerhof frühzeitig verfolgen. Mit Hepps Abschied endet eine Ära, doch die ARD-Serie bleibt fester Bestandteil des Abendprogramms.

