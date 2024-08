Schocknachricht von Kida Khodr Ramadan! ARD-Star hinter Gittern

Kida Khodr Ramadan ist ein Name, der in der deutschen Fernsehwelt große Wellen geschlagen hat. Als einer der Darsteller in der Serie „4 Blocks“ spielte der ARD-Star Ali „Toni“ Hamady – den Kopf einer arabischen Großfamilie, der versucht, sich aus dem kriminellen Milieu zu befreien.

Doch während der Schauspieler in seiner Rolle seine eigenen Kämpfe austrägt, sieht er sich im wahren Leben mit einer ganz anderen Realität konfrontiert – und muss nun seine Haftstrafe antreten.

ARD-Star hinter Gittern

Seit Montag, dem 5. August, ist Kida Khodr Ramadan im offenen Vollzug. Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft bestätigte, dass der 47-Jährige jetzt eine zehnmonatige Freiheitsstrafe antreten muss. Der Schauspieler war in 33 Fällen ohne Fahrerlaubnis am Steuer erwischt worden und wurde dafür schon 2022 in Berlin zu einer Haftstrafe verurteilt.

Ramadan setzte zunächst alles daran, eine Strafe im Gefängnis zu vermeiden. Dafür engagierte er einen Hamburger Anwalt und stellte ein Gnadengesuch, das jedoch abgelehnt wurde. Die Staatsanwaltschaft hatte ihn bereits im Juli zur sofortigen Strafverbüßung innerhalb von vierzehn Tagen geladen – am Montag (5. August) ist Ramadan dieser Aufforderung nachgekommen. Doch das sind nicht die einzigen Straftaten, die der ARD-Star zu verantworten hat.

ARD-Star muss sich weiterem Prozess stellen

2023 fiel Ramadan erneut durch Verkehrsdelikte auf und wurde wieder zu einer zehnmonatigen Haftstrafe verurteilt. Zudem wurde ihm eine Führerscheinsperre auferlegt. Aktuell läuft ein Berufungsprozess in Berlin, bei dem das Gericht das persönliche Erscheinen des Schauspielers angeordnet hat.

+++ARD schmeißt „Gefragt – Gejagt“ aus dem TV-Programm – Fans müssen ganz stark sein+++

Vor Gericht war Ramadan bei seinem Prozess Ende Februar geständig und räumte die Vorwürfe vollständig ein, wie RTL berichtete. Bei den vier angeklagten Bewährungsverstoßen habe es sich nach eigenen Angaben um Notfälle gehandelt. Für die Fahrten habe er zum Teil den Mietwagen genutzt, den eine Filmproduktionsfirma ihm mit Fahrer zur Verfügung gestellt hatte.

Die Serie „4 Blocks“ startete 2017 und bietet einen authentischen Blick auf das Leben im Berliner Problemkiez Neukölln. Die TV-Show mit dem ARD-Star Kida Khodr Ramadan endete 2019 nach drei erfolgreichen Staffeln.