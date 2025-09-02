ARD macht es offiziell – Kultserie kehrt zurück

Die Sachsenklinik feiert am 2. September endlich ihre Rückkehr auf die Bildschirme. Nach der Sommerpause zeigt die ARD wieder neue Folgen von „In aller Freundschaft“. Mit über 1.000 Episoden gehört die Serie zu den bekanntesten Krankenhausformaten Deutschlands. Ärzte, Pfleger, Schwestern und Patienten stehen in jeder Folge vor neuen Herausforderungen, emotionalen Entscheidungen und unerwarteten Schicksalen.

Die Serie, die Zuschauer seit Jahren begeistert, bleibt also weiterhin ein fester Bestandteil des ARD-Programms.

ARD-Serie kehrt zurück

Und darum geht es: Dr. Kathrin Globisch (Andrea Kathrin Loewig, 58) erhält überraschenden Besuch: Ihr ehemaliger Klassenkamerad und heimlicher Schwarm David Schrader (Thure Riefenstein, 59) kommt in die Klinik. Nach einer Wirbelsäulen-OP quälen ihn starke Schmerzen. Eine erneute Operation wird diskutiert. Kathrin versucht, ihre professionelle Distanz zu wahren. David gesteht: „Meine Gefühle für dich waren nie einseitig.“

Parallel kämpft der angehende Astronaut Adam Birken (Marc Barthel, 35) mit Rückschlägen. Sein geplanter Flug ins All verzögert sich erneut. Ein gefährlicher Abszess an seiner Amputationswunde zwingt ihn, Geduld zu üben. Trotz aller Hindernisse bleibt sein Traum vom All ungebrochen und die Sehnsucht nach der Raumfahrt bleibt stark.

ARD-Serie bleibt Sendeplatz treu

„In aller Freundschaft“ bleibt ein emotionales Highlight. Die Serie zeigt den Klinikalltag authentisch und berührt Zuschauer. Konflikte, menschliche Dramen und persönliche Geschichten prägen jede Folge. Für viele Fans gehört „In aller Freundschaft“ fest zum ARD-Programm und begeistert mit tiefen Einblicken in die Welt der Sachsenklinik.

++ ebenfalls interessant: Schlechte Nachrichten für „Tatort“-Fans – ARD sorgt für Gewissheit ++

Neue Folgen laufen wie immer dienstags um 21:00 Uhr im Ersten. Schon sieben Tage vor der TV-Ausstrahlung veröffentlicht die ARD die Episoden in der Mediathek. Wer eine Folge verpasst, kann sie jederzeit dort abrufen. Die ARD-Mediathek sorgt dafür, dass Fans die Geschichten flexibel nachholen können.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.