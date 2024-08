ARD: Nach Olympia knallen die Korken

Am 26. Juli 2024 starteten die olympischen Spiele mit einer großen Auftaktfeier in der Hauptstadt Frankreichs. Knapp zwei Wochen später ist der Traum von Olympia schon fast wieder Geschichte. Schon am Sonntag (11. August) werden die letzten Wettkämpfe ausgetragen. Bisher erfreute sich das Event großer Beliebtheit im deutschen Fernsehen, ausgestrahlt werden die Sportarten live in der ARD oder im ZDF.

Doch konnten die Erfolgsquoten am Donnerstagabend (8. August) aufrechterhalten werden?

ARD: Nach Olympia steht es fest

Die olympischen Spiele sorgen momentan auf den öffentlich-rechtlichen Sendern für wahre Quotenkracher! Das globale Sportereignis zieht nicht nur Live-Zuschauer im Stade de France an, sondern auch das Publikum zu Hause. Am Donnerstagabend (8. August) bescherten die Wettkämpfe der ARD besonders hohe Einschaltquoten.

Während schon ab den frühen Morgenstunden die verschiedenen Sportarten übertragen werden, sicherte sich vor allem die Leichtathletik am Abend starke 7,98 Millionen Zuschauer. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag die ermittelte Quote bei 46,3 Prozent – ebenfalls ein für die Sendezeit außergewöhnlich hoher Wert.

ARD: Olympia glänzt fortwährend

Ab 21 Uhr brachen die Zahlen nicht einmal beim Tischtennis ein. Knapp 7,6 Millionen Zuschauer sahen sich immer noch das spannende Match an. Auch wenn der Donnerstagabend besonders mit den Zahlen glänzte, können sich die vergangenen Tage ebenfalls sehen lassen.

Schon am Mittwochabend (6. August) überzeugte Olympia in der ARD. So kam das Basketball-Viertelfinale der Frauen (Frankreich gegen Deutschland) ab 17:30 Uhr etwa auf knapp 4,5 Millionen zusehende Personen. 31,4 Prozent wurden insgesamt gemessen, knapp über 38 Prozent beim jungen Publikum. Das schlagzeilenträchtige Hockey-Spiel zwischen Deutschland und den Niederlanden erreichte später sogar rund 5,8 Millionen Fans. Insgesamt schauten 28,7 Prozent zu, bei den 14- bis 49-Jährigen kletterte die Quote auf über 39 Prozent.

Im Blick auf die anderen Sender lag die ARD ebenfalls klar an der Spitze. 21 der 25 meistgesehenen TV-Formate stammten aus dem Programm des öffentlich-rechtlichen Senders.