Mit Jan Josef Liefers & Co.: ARD lässt die TV-Bombe platzen

Ein Schloss, ein Mord, sieben Verdächtige – und Millionen Zuschauer, die live mitraten dürfen! Mit „Tödliches Spiel – Das Live-Krimi-Dinner“ wagt die ARD am 22. November um 20:15 Uhr ein echtes TV-Abenteuer. In der Hauptrolle: Uwe Ochsenknecht als charismatischer Gastgeber, umgeben von einem Star-Ensemble, das sich gewaschen hat.

An seiner Seite glänzen Martina Hill, Max Giermann, Verena Altenberger, Annette Frier, Serkan Kaya und Juergen Maurer. Sie alle treffen sich auf einem prunkvollen Schloss – und plötzlich liegt einer tot auf dem Boden. Doch wer ist der Mörder oder die Mörderin?

Mega-Stars ermitteln beim „Tödlichen Spiel“ in der ARD

Das Besondere: Nichts ist vorab geskriptet, alles passiert live! Die Schauspieler improvisieren in Echtzeit, das Publikum darf per Abstimmung über Schuld und Unschuld entscheiden. Durch den Abend führen die beiden Krimi-Veteranen Axel Prahl als Erzähler Harry und Jan Josef Liefers als Maestro Maurice. Beide lenken das Spielgeschehen, kommentieren, provozieren und sorgen für Spannung.

+++ ARD mit wichtiger Nachricht – es geht um die Mediathek +++

Moderiert wird das Ganze von Jessy Wellmer, die das Publikum in Deutschland und Österreich durch den interaktiven Krimi-Abend begleitet. Produziert wird das Format von Constantin Entertainment im Auftrag von ARD Degeto und Saarländischem Rundfunk, gemeinsam mit dem ORF.

Alles live – Zuschauer dürfen selbst den Täter wählen

ARD-Programmdirektorin Christine Strobl ist überzeugt: „Deutschland ist eine Krimi-Nation – wir lieben das Rätseln, das Mitfiebern, das gemeinsame Suchen nach dem Täter oder der Täterin. Mit dem Live-Krimi-Dinner setzen wir genau auf dieses Gefühl: ein gemeinsamer Abend für alle Generationen, live, echt und voller Überraschungen.“

ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz spricht von einem „Dieser Abend wird das Überraschungsei des Fernsehjahres – Spiel, Spaß und Spannung, und niemand weiß, was am Ende herauskommt“.

Produzent Otto Steiner ergänzt: „Das Krimi-Dinner ist ein innovatives und mutiges TV-Experiment, das alle Beteiligten vor völlig neue Herausforderungen stellt: Hier bilden Kreative aus Fiction und Entertainment ein Team und bringen ihre Erfahrungen aus den unterschiedlichen Genres in das Projekt ein. (…) Unser Ensemble wird dem Abend seinen eigenen Stempel aufdrücken.“