ARD-Star im Spagat zwischen Karriere und Familie – „Natürlich muss man Abstriche machen“

ARD-Star Lena Meckel, vielen Zuschauern aus Formaten wie „Rote Rosen“ bekannt, zeigt sich sonst oft humorvoll und leichtfüßig in den sozialen Medien. Doch hinter den Kulissen spricht die Schauspielerin jetzt offen über die Herausforderung, Karriere und Familie miteinander zu vereinbaren.

Im GALA-Interview macht die 32-Jährige deutlich, dass sie nach der Geburt ihres Sohnes Lenny nicht in eine klassische längere Elternzeit ging, sondern schnell wieder voll ins Berufsleben einstieg. Gleichzeitig will sie aber keine wichtigen Momente im Leben ihres Kindes verpassen – und hat dafür einen klaren Weg gefunden.

ARD-Star hat ihren Sohn immer mit dabei

Lena Meckel erklärt gegenüber „Gala„: „Ich integriere ihn komplett in meinen Berufsalltag, er ist mit mir am Set – sei es bei unserem eigenen Set […], aber auch, wenn ich in der Bavaria drehe. Dann kommt meine Mama mit und er sitzt bei mir im Trailer.“ Selbst auf Reisen, etwa nach Bali für Dreharbeiten, war Sohn Lenny stets dabei. „Wir haben an einem Wasserfall gedreht“, erinnert sie sich, „Lenny war in meiner Trage dabei und wir haben die erste Szene mit ihm zusammen gedreht.“

+++ ARD ändert TV-Programm – es betrifft Fußball-Fans +++

Heute ist der Kleine neun Monate alt und schon deutlich mobiler. „Kann krabbeln, möchte am liebsten schon loslaufen und zieht sich überall hoch“, sagt die Schauspielerin. Flugreisen seien deshalb „ad acta“ gelegt, stattdessen setzt Meckel nun auf Zugfahrten – auch dank einer Kooperation zwischen Holiday Inn und FlixTrain, die das Reisen mit Kindern erleichtern soll.

Zwischen Karriere und Familie

Auf die Frage nach seiner Identität betont der ARD-Star: „Auch, wenn ich jetzt ein Kind habe, bin ich immer noch ich. Ich bin Lena, als eigenständige Person. Die jetzt aber auch noch Mama ist.“ Für Meckel bedeutet das, ihre persönlichen Ziele nicht komplett aus den Augen zu verlieren. „Das soll nicht heißen, dass ich meinem Kind weniger Liebe oder Zuneigung gebe, ganz im Gegenteil: Ich mache das alles mit voller Hingabe, aber ich möchte trotzdem mein eigenes Dasein bewahren.“

Dabei sei ihr bewusst, dass sich Prioritäten mit einem Kind verändern. „‚Nur‘ weil da jetzt ein Kind ist, soll man das nicht aus den Augen verlieren“, so die 32-Jährige, „auch, wenn sich Prioritäten dann ändern.“

Die Schauspielerin gibt zu, dass der Balanceakt nicht immer einfach ist. „Klar, natürlich muss man Abstriche machen und kann nicht mehr auf Hochzeit tanzen. Ab dem Punkt, wo man ein Kind hat, ist das so nicht mehr möglich. […] Man fühlt sich manchmal schon zwischen zwei Welten, klar, aber ich glaube, man muss für sich herausfinden: Was ist jetzt gerade das wichtige?“

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.