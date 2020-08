So nah sind sich Lademeister Frank und Kreuzfahrtdirektor Jörn noch nie zuvor gekommen.

ARD: Zwischen Kreuzfahrtdirektor und Lademeister wird's plötzlich romantisch – „Wie in einer guten Ehe“

In der ARD-Reisedoku „Verrückt nach Meer“ wird es am Donnerstag ungewollt romantisch. Die „Grand Lady“, das Kreuzfahrtschiff von Kapitän Morten Hansen, hält vor Island und die atemberaubende Landschaft will sich selbstverständlich auch niemand der Crew entgehen lassen.

Also machen sich Kreuzfahrtdirektor Jörn und Lademeister Frank auf den Weg in Richtung Bier-Spa. Dort wollen es sich die Männer so richtig gut gehen lassen und die ARD-Kameras begleiten sie dabei.

ARD: Kreuzfahrtschiff-Personal macht gemeinsamen Ausflug

Ein Ort, an dem man in Bier baden kann? Das klingt wohl nach dem Traum vieler Genießer. Im sogenannten „Beer Spa“ in Árskógssandur im Norden Islands ist genau das möglich. Im Juni 2017 wurde das erste Bier-Spa des Landes eröffnet.

Nach harter Arbeit auf dem Kreuzfahrtschiff wollen sich Jörn und Frank dort eine verdiente Auszeit gönnen. Sie ahnen allerdings noch nicht, dass sie sich schon bald ziemlich nah kommen werden.

Das ist „Verrückt nach Meer“:

„Verrückt nach Meer“ ist eine Doku-Serie der ARD

Am 11. Januar 2010 wurde die Sendung zum ersten Mal im Fernsehen ausgestrahlt

Die Reisedokumentation gewährt einen Blick hinter die Kulissen eines Kreuzfahrtschiffs

Dreh- und Angelpunkt ist das Deck der „Grand Lady“, der MS Artania, auf der Kapitän Morten Hansen die Zügel in der Hand hält

Aufgrund der Corona-Pandemie können aktuell keine neuen Folgen gedreht werden

Gemeinsames Bier-Bad für Jörn und Frank

Zum Bier-Spa gehört der 25-minütige Aufenthalt in einer Wanne voll mit Bier und neben der Wanne befindet sich eine Zapfanlage, aus der selbstverständlich ebenfalls Bier kommt. Was klingt wie im Schlaraffenland, wird für Jörn und Frank Wirklichkeit.

Nur blöd, dass es eben keine zweite Wanne gibt. Also hüpfen die zwei Männer einfach gemeinsam ins Bier-Bad. „Wir machen das jetzt so wie in einer guten Ehe. Du gehst schon mal vor und rufst: 'Schatz, ich bin schon im Bad'“, scherzt Jörn humorvoll.

Kreuzfahrtdirektor Jörn und Lademeister Frank. Foto: Screenshot ARD

„Um den Traum perfekt zu machen, fehlt natürlich noch was“, stellt Jörn lachend fest. Diese Art von Bad werden die Zwei wohl trotzdem nicht so schnell vergessen können.

