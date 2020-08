ARD: Kreuzfahrt-Kapitän auf Landgang – bei DIESEM Anblick muss er sofort handeln

Kreuzfahrten sind äußerst beliebt. Doch immer nur auf dem Kreuzfahrtschiff, das ist auch für einen eingefleischten Kapitän nichts. Ab und an, muss man auch mal den Arbeitsplatz verlassen und die weite Welt erkunden. Das macht auch Kreuzfahrt-Kapitän Morten Hansen, der durch die ARD-Doku-Reihe „Verrückt nach Meer“ bekannt geworden ist, gerne und oft.

In der Folge, die am Dienstag in der ARD zu sehen war, zieht es den Kreuzfahrt-Kapitän nach New Orleans. Und weil es langweilig ist, alleine die US-Stadt zu erkunden, nimmt der ARD-Kapitän noch Kreuzfahrtdirektor Thomas Gleiss mit auf seinen Erkundungstrip.

ARD: Kreuzfahrt-Kapitän geht an Land – als er DAS sieht, muss er sofort handeln

Mit einer der typischen Straßenbahnen fahren die beiden Kreuzfahrt-Experten ins French Quarter der US-Metropole. Und dort macht Kreuzfahrt-Kapitän Morten Hansen eine ganz besondere Entdeckung.

Das ist „Verrückt nach Meer“:

Verrückt nach Meer ist eine Doku-Serie der ARD

Die Serie läuft seit 2010

Die Erstausstrahlung war am 11. Januar 2010

Die Reisedokumentation zeigt den Blick hinter die Kulissen eines Kreuzfahrtschiffs

So schlendern Hansen und Gleiss über den French-Market und bleiben an einem Gewürzstand hängen. Warum sie ausgerechnet dort stehen bleiben? Kreuzfahrtdirektor Gleiss ist ein absoluter Fan der würzigen Küche. „Ich liebe scharfe Soßen. Und das sind ja wirklich Soßen, die übermäßig scharf sind. Die kann man eigentlich nur zum Verdünnen nehmen.“

Schärfste Soße in New Orleans

ARD-Kapitän Morten Hansen entdeckt die schärfste Soße in New Orleans. Foto: Screenshot ARD

Ein Paradies also für den 59-jährigen Kreuzfahrtdirektor. Sofort wandern diverse Soßen-Fläschchen über die Ladentheke. Und bei so viel Euphorie seines leitenden Angestellten muss auch Kapitän Hansen handeln. So entdeckt der Seebär eine Soße, die als die schärfste im ganzen Laden gilt. Klar, dass Hansen da nicht einfach so dran vorbeigehen kann. Unbemerkt kauft er die Soße und schenkt sie seinem Freund und Kollegen.

Das ist New Orleans:

ist eine Stadt im US-Bundesstaat Louisiana

sie hat einen großen Hafen am Mississippi River und ist ein bedeutendes Industriezentrum

Die Stadt ist bekannt für die historische Altstadt, das „French Quarter“

New Orleans gilt als „Wiege des Jazz“

2005 wurde die Stadt vom Hurrikan Katrina heimgesucht, infolgedessen die Stadt überschwemmte

ARD-Kapitän Morten Hansen hat eine ganz besondere Überraschung für Kreuzfahrtdirektor Gleiss. Foto: Screenshot ARD

Na, dann kann er sich wohl in Zukunft auf spannende Mittagsessen einstellen.

Die ARD:

ARD steht für Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland

Sie wurde 1950 gegründet

Die ARD wird zum Großteil aus dem Rundfunkbeitrag finanziert

Die ganze Folge „Verrückt nach Meer“ kannst du in der ARD-Mediathek anschauen.