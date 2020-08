ARD: Kreuzfahrt-Praktikant lästert über Arbeit an Bord – und trifft traurige Entscheidung

Auf einer Kreuzfahrtreise arbeiten und alles von der Welt sehen. Ein Traum, den wohl viele Menschen haben. Auch Tom. Und die ARD war dabei.

Toms großer Wunsch war es, auf einem Kreuzfahrtschiff zu arbeiten. Eine Reise zu machen. Für sein Vorhaben wurde er sogar von der ARD begleitet. Doch es kam alles anders.

Denn für Kreuzfahrt-Praktikant Tom aus der ARD-Doku „Verrückt nach Meer“ endet die Reise in einem Albtraum.

ARD: Kreuzfahrt-Praktikant ist unterfordert

Er arbeitete im Housekeeping, an der Rezeption, kontrollierte die Einreisekarten der Passagiere. Doch die anstrengende Arbeit auf dem Kreuzfahrtschiff stresste den jungen Mann. Er war überfordert, nervlich am Ende, hatte nur noch den Wunsch, die Reise mit dem ARD-Schiff abzubrechen.

Kreuzfahrten sind besonders beliebt. Foto: imago images/ZUMA Wire

„Die Arbeit lenkt schon schon ein bisschen ab, aber es ist trotzdem keine Arbeit, bei der man sich wirklich anstrengen muss vom Kopf her. Deswegen ist man trotzdem mit dem Kopf immer zuhause und am Nachdenken“, rechnet Tom mit der Arbeit an Bord ab. Sein Verhalten ist zwiegespalten. Auf der einen Seite stresst ihn der große Abstand von der Familie, auf der anderen Seite unterfordert ihn die Arbeit, lässt ihn das Heimweh nicht verdrängen.

------------------

Das ist die ARD-Doku „Verrückt nach Meer“:

Verrückt nach Meer ist eine Doku-Serie der ARD

Die Serie läuft seit 2010

Die Erstausstrahlung war am 11. Januar 2010

Die Reisedokumentation zeigt den Blick hinter die Kulissen eines Kreuzfahrtschiffs

Auf der Brücke seiner 'Grand Lady', der MS Artania, hält Kapitän Morten Hansen die Zügel in der Hand

Wegen Corona werden derzeit keine neuen Folgen gedreht

-------------------

Die ARD-Doku „Verrückt nach Meer“ läuft montags bis dienstags im Ersten. Foto: Screenshot ARD

Und genau dieses wird schließlich zu groß. Tom kündigt, will so schnell wie möglich von Bord gehen. In Kanada ist es so weit, doch noch ist das Schiff nicht in Nordamerika angekommen. Noch liegt es in Miami. Doch Tom will aus den letzten Tagen das Beste herausholen.

-------------

Die ARD:

ARD steht für Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland

Sie wurde 1950 gegründet

Die ARD wird zum Großteil aus dem Rundfunkbeitrag finanziert

----------

ARD: Kreuzfahrt-Praktikant will zurück zu Mama

„Ich mache hier mein Ding und versuche den Tag zu überstehen, noch so viele Erinnerungen mitzunehmen, wie es geht, doch ich freue mich unwahrscheinlich auf den Tag, an dem ich aussteigen kann und mich in den Flieger setze, um nach Hause zu fliegen“, berichtet Tom.

---------------------

Mehr zum Thema „Kreuzfahrt“:

Aida-Fans schockiert! Ist es etwa der Abschied von DIESER Flotte?

Kreuzfahrt: Fans machen kuriose Entdeckung auf Aida-Foto

Kreuzfahrt: Kapitänin verrät – DAS erwartet sie von der Crew

---------------------

Schade, so geht ein großer Traum zu Ende.

Die ganze Folge von „Verrückt nach Meer“ ist in der ARD-Mediathek.