ARD: Kreuzfahrt-Personal steht Kopf – wegen DIESEM Star-Gast

Am Montag ging es in der ARD-Sendung „Verrückt nach Meer“ wieder etwas bunter auf der „Grand Lady“ her. Auf dem Kreuzfahrtschiff von Kapitän Morten Hansen herrschte große Aufregung, denn es hat sich ein wahrer Star-Gast angekündigt.

Nicht nur die Kreuzfahrt-Passagiere sind ganz aus dem Häuschen, sondern auch das Personal kann den Auftritt des Musikers in der ARD-Doku-Serie kaum erwarten.

ARD-Doku-Serie mit Star-Gast: Musiker Laith Al-Deen besucht die „Grand Lady“

Für den Abend ist ein Auftritt von Sänger Laith Al-Deen geplant. Der deutsche Popsänger ist vor allem für seinen Song „Bilder von dir“ bekannt. Dass der Musiker ausgerechnet auf der „Grand Lady“ auftritt, ist für Praktikantin Jasmin fast zu schön, um wahr zu sein.

Vorsichtig fragt sie Küchenchef Jörg, ob sie ihre Schicht für das Konzert ausfallen lassen dürfe. „Ich bin wirklich ein Fan“, beteuert sie. Der Chefkoch reagiert kühl: „Wenn wir einen Ersatz besorgen, ausnahmsweise.“

Praktikantin Jasmin bittet darum, auf das Konzert gehen zu können. Foto: Screenshot ARD

Das ist „Verrückt nach Meer“:

„Verrückt nach Meer“ ist eine Doku-Serie der ARD

Im Januar 2010 wurde die Sendung zum ersten Mal ausgestrahlt

Die Doku-Reihe begleitet die Kreuzfahrt-Crew der „Grand Lady“

Aufgrund der Corona-Krise können aktuell jedoch keine neuen Folgen gedreht werden

Praktikantin Jasmin ist überglücklich: Sie darf zum Konzert

Da hat Jasmin wohl noch mal Glück gehabt. Sofort gibt sie ihrer Freundin und Kollegin Lina Bescheid. Die zwei Mädels können es kaum erwarten, den Sänger am Abend live zu erleben.

Jasmin und Lina können den Auftritt von Laith Al-Deen kaum erwarten. Foto: Screenshot ARD

Auch Reiseleiterin und Moderatorin Kiona ist ganz aufgeregt, mit dem Musiker zusammenarbeiten zu dürfen. Sie darf ihn vor seinem Auftritt auf der Bühne ankündigen und fühle sich deshalb sehr „geehrt“.

Entertainment-Programm auf dem Kreuzfahrtschiff begeistert das Publikum

Als Laith Al-Deen am Abend die Bühne auf dem Kreuzfahrtschiff betritt, sorgt er mit seiner Stimme für glasige Augen und breites Grinsen. Die Musik des 48-Jährigen überzeugt wirklich jeden. Egal, ob Urlauber oder Personal: Das Konzert mit Wohnzimmer-Atmosphäre scheint allen zu gefallen.

Sänger Laith Al-Deen auf der „Grand Lady“. Foto: Screenshot ARD

„Der hat so eine großartige Stimme und seine Texte sind so aus dem Leben gegriffen. Wir sind beide gerade sehr bewegt“, kommentiert Jasmin den Auftritt, während sie neben Lina im Konzertsaal sitzt.

