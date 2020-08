ARD: Kreuzfahrt-Pärchen muss Schiff sofort verlassen – der traurige Grund

Die ARD-Kreuzfahrt-Doku „Verrückt nach Meer“ bietet wirklich für jeden Gemütszustand etwas. Da werden frohe Ereignisse gefeiert und traurige Momente beweint.

In der aktuellen Folge wurde es eher Zweiteres. Dabei hatte alles so schön begonnen. Florian und Melanie wollten ihre Hochzeit mit einer Kreuzfahrt feiern. Doch in der ARD-Doku werden sie schließlich von schlimmen Nachrichten heimgesucht.

ARD: Kreuzfahrt-Gäste brechen Hochzeitsreise frühzeitig ab

Für das Ehepaar endet ihre Hochzeitsreise bereits früher als gedacht. Passagierin Melanie hat eine tragische Nachricht aus der Heimat bekommen. Sofort ist für die Urlauberin und ihren Partner klar, dass sie die Kreuzfahrt abbrechen müssen.

Die ARD-Kameras erwischen das Paar dabei, wie sie ihre Koffer packen. „Meinem Papa geht es jetzt plötzlich nicht so gut und ist jetzt auch ins Krankenhaus gekommen“, gesteht Melanie dabei.

Das ist „Verrückt nach Meer“:

„Verrückt nach Meer“ ist eine Doku-Serie, die einen Blick hinter die Kulissen eines Kreuzfahrtschiffs gewährt

Seit Januar 2010 wird die Sendung bei der ARD ausgestrahlt

Der Kapitän der „Grand Lady“ ist Morten Hansen

Derzeit können aufgrund des Coronavirus' keine neuen Folgen gedreht werden

Trauriger Zwischenfall: Kapitän Morten Hansen handelt sofort

Ihr Partner Florian hat vollstes Verständnis für ihre Entscheidung, die Reise abzubrechen.

Während sie darauf warten, dass das Schiff am nächsten Pier anlegt, muss sichauch Kapitän Morten auf eine echte Herausforderung gefasst machen. Denn vor allem die plötzliche Zeitumstellung in die europäische Zone mache dem Norweger und seiner Crew dabei zu schaffen. Doch ein erfahrener Kapitän wie Hansen, hat dies natürlich schon etliche Male erlebt, weiß mit den Widrigkeiten der Umstellung umzugehen.

ARD: So emotional kann es auf der „Grand Lady“ werden

Dafür, dass Melanie und Florian die Reißleine ziehen, hat aber jeder Verständnis. „Man hat nur eine Familie und für die möchte man dann auch da sein“, begründet Melanie ihr Kreuzfahrt-Aus.

Wir wünschen Melanie und ihrer Familie alles Gute.

Melanie und Florian sind einfach nur dankbar für ihre erste Fernreise. Foto: Screenshot ARD

