am 06.10.2020 um 12:02

ARD: Krasse Änderung in beliebter Soap – DAS gab es noch nie

Am 12. Oktober startet endlich die 18. Staffel der ARD-Seifenoper „Rote Rosen“. Die Zuschauer können es kaum erwarten.

Denn in den neuen Folgen der ARD-Serie erwartet die Zuschauer eine große Veränderung.

ARD-Soap „Rote Rosen“: Große Veränderung in Staffel 18

Die beliebte ARD-Soap „Rote Rosen“ geht diesen Monat in die 18. Runde. Am TV-Set in Lüneburg ist die Vorfreude groß. Endlich können die Darsteller wieder die Reaktionen ihrer Fans beobachten.

Die Patchwork-Familie im Rosenhaus kommt im Oktober mit neuem Drama ins Fernsehen. Foto: ARD/Nicole Manthey

Denn bei „Rote Rosen“ wird es nie langweilig. Zwei neue Darstellerinnen sollen die ARD-Telenovela ordentlich aufmischen. Mit ihnen wird sich übrigens auch das Set der Serie verändern.

Judith Sehrbrock und Jana-Hora Goosmann sorgen sogar für eine wahre TV-Sensation. Eine Geschichte wie ihre gab es nämlich noch nie zuvor bei „Rote Rosen“! Was damit gemeint ist, erfährst du auf unserem Partnerporal Moin.de.

