ARD: Zuschauer-Ärger wegen „Klein gegen Groß“-Moderator Kai Pflaume – „Geht überhaupt nicht“

Er ist ein beliebtes Gesicht in der ARD-Primetime: Moderator Kai Pflaume. Auch am Samstagabend präsentiert der 53-Jährige wieder eine große ARD-Show – die Familiensendung „Klein gegen Groß“.

Doch was gute Unterhaltung am Abend sein soll, stößt bei vielen ARD-Zuschauern schon im Vorhinein auf Unmut. Dabei bezieht sich die Kritik vor allem auf Kai Pflaume.

ARD: „Klein gegen groß“-Moderator Pflaume in der Kritik

In der ARD-Show „Klein gegen Groß“ messen sich Kids mit den großen Stars in verschiedenen Disziplinen. In der neuen Ausgabe am Samstag sind empfängt Moderator Kai Pflaume unter anderem Entertainer Wigald Boning, Hunde-Profi Martin Rütter und Schauspieler Jürgen Vogel zum Duell.

---------------

Die Gäste in der ARD-Show „Klein gegen Groß“:

Jörg Hartmann

Wigald Boning

Viktoria Rebensburg

Rolando Villazón

Martin Rütter

Sascha Huber

Sven Hannawald

Arabella Kiesbauer

Emilia Schüle

Jürgen Vogel

----------------------

Es könnte also ein spaßiger Abend werden – wäre da nicht Kai Pflaume, finden die ARD-Zuschauer. Offenbar haben einige Menschen einen kleinen Overload des 53-Jährigen.

So kommentieren viele Nutzer bei Facebook unter der Show-Ankündigung, dass ihnen der Moderator nicht zusagt:

„Zum Glück gibt es Alternativen. Pflaume geht überhaupt nicht“

„Jeden Tag muss man den ertragen.. eine Omnipräsenz, die nervig ist“

„Kai Pflaume und Jörg Pilawa haben das Erste fest im Griff“

„Eine über drei Stunden lange Rate-Show mit Kai Pflaume lief aber auch erst letzten Samstag“

„P&P (Pflaume & Pilawa), eine einzige Katastrophe in der ARD-Unterhaltung“

„Pflaume schon wieder am Samstag“

Tatsächlich scheint Kai Pflaume, oder eben sein Kollege Jörg Pilawa, die erste Wahl in der ARD zu sein, wenn es um die Moderation großer Primetime-Sendungen geht. Denn neben „Klein gegen Groß“ ist Kai Pflaume auch regelmäßig bei „Wer weiß denn sowas?“ zu sehen.

---------------

Mehr ARD-News:

--------------------

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Kai Pflaume kann die Kritik aber gelassen nehmen – schließlich ist der Erfolg bei der ARD ein Zeichen dafür, dass er seine Arbeit gut macht. Die Quoten geben dem 53-Jährigen schließlich recht.

„Klein gegen Groß“ läuft am Samstag um 20.15 Uhr im Ersten. (kv)