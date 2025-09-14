ARD-Star Kai Pflaume sitzt im Flugzeug – unfassbar, was er dann hört

Bei „Wer weiß denn sowas?“ ist sich ARD-Moderator Kai Pflaume für keinen Scherz zu schade. Und auch außerhalb der Sendung reißt der 58-Jährige gerne mal einen Witz. Auf Facebook und Instagram teilt er gerne mal lustige Momente aus seinem Leben mit seinen Fans.

Am Montag (8. September) meldete sich der ARD-Star mit einem Video aus dem Flugzeug bei seiner Community. Kai Pflaume scheint sich darin prächtig über die Sicherheitseinweisung zu amüsieren.

ARD-Moderator teilt Video aus Flieger

Jeder, der schon mal geflogen ist, kennt das Szenario: Kurz vor dem Start der Maschine gibt es die altbekannte Sicherheitseinweisung. Für manch einen Passagier ein eher langweiliges Unterfangen. Doch das Ganze kann auch anders ablaufen, wie Kai Pflaume in einem Instagram-Video zeigt.

Der Flugbegleiter erlaubte sich bei der Sicherheitsanweisung nämlich den ein oder anderen Scherz. „Wenn Ihnen der Service nicht gefällt, das Flugzeug hat acht schicke Notausgänge verbaut bekommen, die sind in der Karte abgebildet und wurden außerdem sinnvollerweise mit dem Wort ‚Exit‘ gekennzeichnet. […] Und im Falle einer Evakuierung entscheiden Sie sich bitte für Ihr Leben und lassen sämtliches Gepäck an Bord. Und wie alle Lufthansa-Flüge weltweit ist auch dieser heute Abend ein Nichtraucher-Flug, aber die Stunde schaffen wir gemeinsam, in Hamburg gibt es dann die nächste Kippe“, sagt er beispielsweise.

„Absolutes Highlight am Ende des Tages“

Während der Ansage sitzt der Moderator kichernd auf seinem Sitz. „Die lustigste Flugzeugansage, die ich je gehört habe. Ich finde, dass der Purser meines Lufthansa Flugs gestern Abend von München nach Hamburg auf die Comedy Bühne gehört. Vielen Dank für diese überaus lustige Sicherheitseinweisung, meine volle Aufmerksamkeit hatte er damit, das war nochmal ein absolutes Highlight zum Ende des Tages“, schreibt er dazu.

Bei seinen Followern scheint das Ganze auch äußerst gut anzukommen. Über 700 Kommentare sammeln sich unter dem Instagram-Post. „Ich liebe solche Durchsagen, das lockert doch echt immer die Stimmung! Sehr sympathisch“, schreibt ein Nutzer beispielsweise. Ein anderer kommentiert: „Mit Humor ist das Leben doch viel schöner!“