„Ich hatte solche Angst “: Judith Rakers brach TV-Dreh ab

Fernsehstar Judith Rakers (49) wollte auf Rügen ihr neues Glück finden. Die Moderatorin lebt dort seit einigen Monaten mit Katzen, Pferden und Hühnern. In der NDR-Sendung „Das! Rote Sofa“ sprach sie jetzt mit Hinnerk Baumgarten (57) über ihr Leben auf der Insel – und über ein Erlebnis, das sie bis heute nicht vergessen kann.

„Ich war auf Rügen und habe sofort gedacht: ‚Das ist meine Insel‘“, erzählt Rakers begeistert. Sie schwärmt von den Wäldern, den weißen Kreidefelsen und dem türkisfarbenen Wasser. Auch den fruchtbaren Boden liebt sie: „Ich habe im April meinen Garten angelegt (…) und das ist so schnell gegangen, dass dieser Garten traumhaft schön ist.“

Judith Rakers in Tränen auf Rügen

Doch nicht alles lief so idyllisch. Bei einem früheren Dreh auf Rügen kam Rakers an ihre Grenzen. „Ich habe das erste Mal geweint auf Rügen, in einer Reportage“, gesteht sie. Damals sollte sie für eine NDR-Produktion den berühmten Baumwipfelpfad erklimmen – 40 Meter hoch, mitten im Wald. Für Rakers, die unter Höhenangst leidet, wurde der Dreh zur Qual. „Ich konnte nicht mehr“, sagt sie ehrlich. „Das war das erste Mal, dass ich Dreharbeiten abbrechen musste, weil ich solche Angst hatte.“

Moderator Baumgarten zeigt Mitgefühl. Doch Rakers lacht heute über die Situation. Denn ganz entkommen konnte sie ihrer Angst nicht. „Ich musste dann über Sylt mit einem Fallschirm abspringen, zur Strafe“, erzählt sie mit einem Augenzwinkern. Überraschend fand sie das gar nicht so schlimm: „Das war nicht so schlimm wie dieser Baumwipfelpfad auf Rügen.“

Gegenüber „Bild“ erklärte sie später: „Ich dachte, dass es wahrscheinlich weniger schlimm ist als der Baumwipfelpfad, weil ich keine Flugangst habe und mich nur kurz für den Absprung überwinden muss.“

Rügen bleibt für sie trotzdem ein Herzensort – mit Traumgarten, Meeresrauschen und einer Erinnerung, die sie nie vergessen wird.