Judith Rakers: ARD-Star schmuggelte geheime Wörter in „3nach9“

Sie kann auch anders. Judith Rakers (49) ist nicht nur die seriöse Ex-„Tagesschau“-Frau und Talkshow-Moderatorin, sie hat auch eine ziemlich schräge Seite. In der aktuellen Folge ihres Podcasts „Baborie & Rakers“ packt sie aus: Bei „3nach9“ spielte sie mit Co-Moderator Giovanni di Lorenzo (66) ein kurioses Spiel.

Die Regel: Beide mussten während der Sendung ein völlig unpassendes Wort unterbringen. Egal wie. Rakers lacht: „Du hast irgendwie tolle Gäste da – Schauspieler, Politiker, Menschen, die Bücher geschrieben haben – und verabredest dich dazu, dass du als Moderator irgendwie das Wort ‚Bohrmaschine‘ unterbringst. Und dann musst du versuchen, in der Sendung irgendwo dieses Wort unterzubringen, was natürlich dann ganz lustig ist.“

ARD-Star plaudert über verstecktes Talkshow-Spiel

Das Ganze passierte nur in zwei Folgen, „weil wir dachten, sonst denken die Zuschauer ja irgendwann, wir sind bescheuert“, gesteht Rakers und fügt an: „Wir haben dann wieder damit aufgehört, bevor es sich zu einem Tick entwickeln konnte.“ Auch Podcast-Partnerin Ariana Baborie kennt das Spiel aus dem Radio.

Sie erzählt: „Da habe ich mit Freunden und Freundinnen immer so diese Wette gehabt, dass die mir morgens Begriffe geschickt haben, die ich im Wetterbericht einbringen musste.“ Wörter wie „Nassrasierer“.

Ein Beispiel: „Heute 25 Grad, das ist schon richtig warm im April. Da kann man sich ja im Park an einen Baum setzen in einer kurzen Hose und das schöne Wetter genießen. Sollte man allerdings daran denken, mit einem Nassrasierer die Beine dann zu rasieren.“

Baborie grinst: „Es war verstörend für alle Beteiligten, aber es hat Spaß gemacht.“ Rakers findet das großartig: „Da kommen ja auch lustige Sachen dabei raus. Man kann das benutzen, um ein bisschen Überraschung reinzubringen in das Ganze.“