ARD-Star Jörg Pilawa gesteht unter Tränen – „Ein furchtbarer Moment“

Es sind bewegende Szenen, die sich da rund um ARD-Star Jörg Pilawa abspielen. Es ist ein Moment, der sonst nur sehr selten vorkommt. Ein Moderator, der ganz ehrlich und offen über einen sehr persönlichen Schicksalsschlag spricht.

Eigentlich ist der Moderator bei der ARD für Gute-Laune-Shows wie „Das Quizduell“ oder „Das Quiz mit Jörg Pilawa“ bekannt. Bei RTL spricht Jörg Pilawa jetzt aber über ein sehr persönliches Thema und redet ganz offen über die Krankheit seiner kleinen Tochter.

ARD-Star Jörg Pilawa spricht über die Krankheit von seiner Tochter

Mit zwei Jahren bekam das Kind von Jörg Pilawa einen Rheuma-Schub. Das Mädchen litt an schrecklichen Schmerzen, es sollte nicht der letzte Anfall sein, wie Pilawa unter Tränen berichtet.

Das ist Jörg Pilawa:

Jörg Michael Pilawa wurde am 7. September 1965 in Hamburg geboren

Seine TV-Karriere startete Jörg Pilawa bei ProSieben. Dort moderierte er die Show „2 gegen 2“

Ab 1994 arbeitete Pilawa auch für Sat.1

2001 wechselte Jörg Pilawa zur ARD

Hier moderiert er unter anderem die Rate-Show „Das Quizduell”

„Das ist natürlich ein furchtbarer Moment, wenn du morgens deine zweijährige Tochter, die eigentlich eine Frohnatur ist, im Bett liegen hast, wo sie vor Schmerzen weint und nicht mehr aufstehen will“, berichtet Pilawa. Er eilt mit ihr zum Arzt. Die Mediziner diagnostizieren die Schockdiagnose „Nova Rheuma“.

ARD-Star Jörg Pilawa: Man muss die Zeit genießen, wenn die Schübe nicht da sind

Wann die Schübe kommen, sei kaum vorherzusagen. Sie könnten jederzeit auftreten. „Ich habe irgendwann für mich klar gemacht, dass man einfach die Zeit, wo der Schub nicht da ist, lieben und genießen muss“, sagt der 56-Jährige bei RTL.

Pilawa selbst setzt sich für Menschen ein, die an der schmerzhaften Gelenkerkrankung leiden. Seine Tochter sei durch eine Spritzentherapie mittlerweile symptomfrei. Bei ihr wurde die Krankheit zum Glück früh genug erkannt. Jörg Pilawa will nun mit seiner Aufklärungsarbeit dafür sorgen, dass dieses Glück auch andere Menschen haben.



