ARD: Hund isst nichts mehr – Tierärztin nach Diagnose verwirrt: „Ich hatte das noch nie!“

Die ARD-Sendung „Die Tierärzte – Retter mit Herz“ zeigte reale Krankheitsgeschichten von allerlei Haustieren und Tierärzte bei ihrer Arbeit.

In der Tierklinik von Yasmin Diepenbruck an der Mosel steht die Tierärztin in der ARD-Sendung vor einer Herausforderung, wie sie sie in 13 Jahren im Beruf noch nicht gesehen hat.

ARD: Hund „Donna“ frisst nichts mehr

Patricia Görgen kommt verzweifelt zu ARD-Tierärztin Diepenbruck in Bernkastel-Kues. Auf dem Arm des Frauchens: West Highland Terrier „Donna“. „Sie hat vor drei Wochen was gegessen und seitdem Schluckbeschwerden“, schildert Patricia Görgen den ARD-Kameras.

Das ist die ARD-Sendung „Die Tierärzte – Retter mit Herz“

Die Sendung läuft seit 2019 im TV

ausgestrahlt wird sie in der ARD

Tierärzte werden bei ihren Einstätzen begleitet

die Einsätze finden deutschlandweit statt: Von Sylt bis Starnberg

die ARD-Zuschauer erhalten darüber hinaus wertvolle Tipps für ihre Tiere

Nachdem sie mehrmals beim Tierarzt war, wurde die Frau mit ihrem Tier schließlich in die Tierklinik zur Endoskopie geschickt. „Es kann so nicht weiter gehen, 'Donna' hat schon zweieinhalb Kilo an Gewicht verloren“, so die 53-Jährige angespannt.

West Highland Terrier „Donna“ hat innerhalb von drei Wochen zweieinhalb Kilo Gewicht verloren – irgendwas scheint ihr im Hals zu stecken. Foto: Screenshot ARD

Die Ursache müsse endlich gefunden werden, damit die Hündin wieder normal fressen kann. Für die Endoskopie muss Dr. Yasmin Diepenbruck die 12-jährige „Donna“ in Narkose versetzen. Kein ungefährlicher Eingriff für die Hündin, die selbst „zittiert wie Esbenlaub“.

Auch Frauchen Patricia ist besorgt: „In so einem Alter ist die Narkose ja meistens ein bisschen problematisch“ – doch sie kann nur vom Wartezimmer aus die Daumen drücken.

ARD: Was Tierärztin in Speiseröhre der Hündin findet, ist unglaublich

Währenddessen schaut Yasmin Diepenbruck im Behandlungszimmer in „Donnas“ Speiseröhre. „Was ist denn da? Da hängt was fest, wenn ich da dran komme“ – der Durchmesser des Fremdkörpers ist beinahe so groß wie die Speiseröhre der Hündin.

Dr. Yasmin Diepenbruck führt bei „Donna“ eine Endoskopie durch. Foto: Screenshot ARD

Die Tierärztin ist erstmal sprachlos: „Ich hatte das noch nie, dass ein Fremdkörper einen Monat in der Speiseröhre steckt.“ Sie könne das „Ding“ nun entweder durch die Speiseröhre in den Magen schieben, oder es aus dem tierischen Patienten herausholen.

Yasmin Diepenbruck entscheidet sich für Letzteres, kann durch Millimeter-Arbeit den Fremdkörper herausholen – doch auch außerhalb der Speiseröhre bleibt der Gegenstand undefinierbar.

Wichtig ist aber am Ende auch nur, dass „Donna“ wieder frei essen kann. Sie hat die Narkose auch überstanden und wird dem glücklichen Frauchen wieder übergeben – unf kann laut ARD-Tierärztin Diepenbruck bald wieder „ganz die Alte werden“. (kv)