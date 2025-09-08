ARD-Star Horst Krause (†83) verstorben – „Polizeiruf 110“ machte ihn berühmt

Der deutsche Schauspieler Horst Krause ist im Alter von 83 Jahren verstorben. Jahrelang spielte er den Polizeihauptmeister Krause in der beliebten ARD-Serie „Polizeiruf 110.“ Seine Familie teilte nun mit, dass er bereits am Freitag, dem 5. September, in einem Seniorenheim in Teltow starb.

Seine bekannteste Rolle trug denselben Namen wie er selbst. Seit 1996 ermittelte er als Polizeihauptmeister in Brandenburg neben wechselnden Kommissarinnen. Von 2007 bis 2022 spielte Krause außerdem den Dorfpolizisten in einer neunteiligen ARD-Fernsehfilmreihe über das Privatleben seines Charakters im fiktiven Ort Schönhorst.

ARD-Star Horst Krause verstorben

Horst Krause wurde 1941 in Westpreußen geboren. Als Kind zog er nach Ludwigsfelde. Ab 1964 studierte er an der Berliner Schauspielschule. Danach arbeitete er am Theater, unter anderem in Dresden. Schon in den 1960er Jahren wirkte er in DDR-Fernsehproduktionen mit und sammelte so erste Erfahrung vor der Kamera.

Seinen Durchbruch hatte Krause 1993 in Detlev Bucks Komödie „Wir können auch anders…“ Für diese Rolle erhielt er den Deutschen Filmpreis als Bester Darsteller. Später, 2003, ehrte ihn das Stockholm International Film Festival als besten Hauptdarsteller in „Schultze gets the blues.“ 2012 verlieh ihm Brandenburg den Verdienstorden.

Schauspiel-Kollege nimmt Abschied von ARD-Star

Sein Kollege Roman Knizka würdigt Krause nun auf Instagram: „Hotte, du warst ein Mensch, wie es ihn nur einmal geben kann. Du hinterlässt in unserer Welt einen schweren Eindruck, mein Freund. Deine Witze waren prätentiös, dein Spiel nicht. Hab viel gelernt durch dich. Ich danke dir ewig. Horst, du wirst fehlen, aber bleibst.“

Nach „Bild“-Informationen war Horst Krause schon länger krank. Knizka ergänzt gegenüber der Zeitung: „Am Ende war es das Alter.“ Viele Fans und Kollegen werden den Schauspieler, der die ARD über Jahre prägte, in Erinnerung behalten.

