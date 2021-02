ARD: Elton fordert Laura Wontorra zum Duell – doch die Moderatorin kontert mit DIESEM Spruch

Als Elton diese Eigenschaft an ihr bemerkt, gibt Laura Wontorra bei „Wer weiß denn sowas“ zu: „Darunter haben viele andere Männer in meiner Familie zu leiden.“

Quiztime am Samstagabend! Zur absoluten Primetime, bat Kai Pflaume in der ARD seine Gäste zum fröhlichen Ratefest.

Es war die 25. Ausgabe des XXL-Formats der Quizshow „Wer weiß denn sowas?“ in der ARD. Zur Feier des Tages traten gleich sechs Prominente in den Teams von Elton und Bernhard Hoëcker an.

ARD: Laura Wontorra plaudert Familieninterna bei „Wer weiß denn sowas?“ aus

Eine der Gäste in der ARD-Show ist TV-Moderatorin Laura Wontorra. Als ihr Teamkollege Elton eine bestimmte Eigenschaft an ihr feststellt, gibt sie in der ARD zu: „Darunter haben viele Männer in meiner Familie zu leiden.“

+++Die Wollnys: Silvia Wollny lässt Bombe platzen – jetzt darf es jeder hören+++

In der Quizfrage, die Laura Wontorra und Elton beantworten sollen, geht es eigentlich darum, mit welchen kleinen Trick man feststellen kann, welches Auge das Dominantere ist. Doch bei der Diskussion der verschiedenen Auswahlmöglichkeiten geht es plötzlich um eine ganz andere Form von Dominanz.

------------------------

Das ist Laura Wontorra:

Geboren am 26. Februar 1989 in Bremen

Tochter von Fernsehmoderator und -produzent Jörg Wontorra

ihre Fernsehkarriere begann sie bei Sky Deutschland

seit 2020 moderiert sie die TV-Show „Grill den Hensler“ (VOX)

seit 2016 mit Fußballprofi Simon Zoller verheiratet

------------------------

Als sich Laura Wontorra und Elton als Selbstversuch eine Weile in die Augen schauen, stellen sie zwar nicht fest, welches ihrer Augen stärker ist. Aber dafür macht Elton eine ganz andere Entdeckung. Den zielstrebigen Blick seiner Teamkollegin interpretiert der TV-Moderator gleich als Zeichen.

Er will in den Augen von Laura nur eins erkannt haben: „Dass du sehr dominant bist“, stichelt er. Doch mit der Bemerkung trifft er bei der 31-Jährigen alles andere als auf taube Ohren.

------------------------------------

Mehr aus dem TV:

-------------------------------------

Laura Wontorra und Fußballprofi Simon Zoller. Foto: IMAGO / Nordphoto

Die Ehefrau von Simon Zoller und Tochter von Jörg Wontorra gibt direkt zu, dass sie sich nicht gerne unterordnet. „Darunter haben viele Männer in meiner Familie zu leiden.“, heißt es von ihr.

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Obwohl sich die beiden Team-Kollegen durch diesen intensiven Blickkontakt wohl gleich etwas genauer kennengelernt haben, hat es für Laura Wontorra nicht zum Einzug in das Halbfinale der ARD-Quizshow gereicht.

„Wer weiß denn sowas?“ in der ARD-Mediathek

Falls du die Sendung am Samstag, 13. Februar, um 20.15 Uhr verpasst hast, kannst du sie in der ARD-Mediathek nachschauen.