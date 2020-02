ARD: Heftige Kritik an Sender wegen Wetter-Berichterstattung – „Eklatant“

Bislang versorgten zwei Anbieter die ARD mit Infos für die Wetter-Berichterstattung. Das änderte sich zum 1. Januar 2020. Die ARD plante bereits im Februar 2019 ein Wetter-Kompetenz-Zentrum beim Hessischen Rundfunk (HR) in Frankfurt. Für die Planung erntet die ARD heftige Kritik, berichtet die „Wirtschafts-Woche“.

Seit Anfang des Jahres kommt der Wetterbericht „Wetter vor Acht“ und der Bericht in den „Tagesthemen“ aus Frankfurt. Vorher stammten die Berichte von einem Tochter-Unternehmen der ARD aus München – von Cumulus Media.

Sämtliche Wetter-TV-Berichterstattung kommt jetzt aus dem Funkhaus am Dornbusch. Das Erste, Tagesschau 24, der WDR sowie der HR werden von dort aus beliefert.

ARD soll Geld verschwendet haben

Laut der ARD werden täglich 35 TV-Wetterberichte mit etwa 100 Sendeminuten produziert. Doch wie jetzt herauskommt, machte die ARD bei den Plänen einen gravierenden Fehler.

ARD: Wo das Wetter vor 2020 entstand

Deshalb geht die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten (KEF) bei einer Sonderuntersuchung gegen die Intendanten des ARD vor, so das Magazin. Das Vorhaben sei laut KEF „mit professionellen Standards nicht vereinbar“. Die Kommission kritisiert, dass keine zwei Angebote mit gleichen Grundlagen verglichen wurden.

„Mit der Bündelung der Kräfte beim Hessischen Rundfunk – ein Baustein im Rahmen des ARD-Strukturprozesses – sind jährliche Einsparungen von rund 720.000 Euro verbunden“, schrieb die ARD am 11. Dezember 2019. Doch es hätte laut der KEF mehr sein können.

Meteorologe Sven Plöger berichtet regelmäßig bei der ARD übers Wetter. Foto: imago images / Müller-Stauffenberg

Die ARD hätte eventuell günstiger davonkommen können. Die unabhängigen Experten vermuten, dass ein anderes Angebot sich „als wirtschaftlich günstiger erwiesen hätte“.

Bei der Entscheidung der ARD zugunsten des HR habe der Sender den Grundsätzen von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit „in eklatanter Weise“ zuwidergehandelt. Beitragsgelder sollen einfach verschwendet wurden sein.

----------

Mehr zum Thema ARD:

ARD: Sportschau-Schock! Verschwindet die Bundesliga jetzt komplett aus dem Free-TV?

„Hart aber fair“ (ARD): Große Sorge um Frank Plasberg – der Moderator hat...

Jan Fedder (†64): So emotional startet seine letzte Staffel „Großstadtrevier“ (ARD)

----------

Sender weigern sich, sich sponsern zu lassen

Ebenfalls kritisiert wird, dass drei von neun Landesanstalten bei den Wetter-Berichten auf Sponsoren verzichten. Weil sich WDR, BR und NDR weigern, geht der ARD 2,4 Millionen an Werbe-Einnahmen durch die Lappen. Die KEF mahnt die Sender an, die Weigerung zu überdenken. Denn durch die Einnahmen könnten sich die Gesamteinnahmen sogar verdoppeln.

+++ „Tagesschau“-Moderatorin teilt ungewöhnliches Bild – aber alle achten nur auf DIESES Detail +++

Die komplette Untersuchung ist bisher noch nicht veröffentlicht wurden. Sie soll am 20. Februar in Berlin an die Bundesländer rausgegeben werden, schreibt die „Wirtschafts-Woche“.